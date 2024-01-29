Şahane Hayatım'daki Oyunculuğuyla Yine ve Yeniden Konuşulan Nesrin Cavadzade'yi Yakından Tanıyalım
Şahane Hayatım'daki Oyunculuğuyla Yine ve Yeniden Konuşulan Nesrin Cavadzade'yi Yakından Tanıyalım
Nesrin Cevadzade, göz kamaştırıcı güzelliği ve etkileyici oyunculuğuyla Türkiye'nin sanat sahnesine damgasını vurmuş bir yetenek. Gelin bu yeteneği hep beraber yakından tanıyalım.
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Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle ekranları sallayan Nesrin Cavadzade.
Yetenekleriyle izleyenlerini kendisine hayran bırakan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 1993 yılında 11 yaşındayken geldi.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerini de biliyor.
Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyası kariyerine bir adım attı.
Nesrin Cavadzade, sinema, televizyon ve internet dizilerinde başarılı bir kariyere sahip olan bir sanatçı. Yeteneklerini çeşitli alanlarda izleyicilerle buluşturması, onun sevenlerini kendisine daha da çok bağlamasına sebep oldu.
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Yetenekleriyle adından söz ettiren oyuncu Cavadzade başrollerini üstlendiği dizi ve filmlerle "En İyi Kadın Oyuncu", "Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı" ve daha birçok ödüllere laik görüldü.
2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı "Anna" karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüünü kazandı.
2019-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma dizisinde "Şahika Ekinci" karakterine hayat verdi. Dizi de çok konuşulan bir karakterdi sempatik oyuncu :)
Son dönemin en popüler dizilerinden biri olan Şahane Hayatım da Melisa karakterine hayat veriyor.
Nesrin Cavadzade, sadece oyunculuk alanında değil, aynı zamanda şarkılarla da ilgilendi. Hatta bir dönem Umut Timur'la çıkardığı "Çarçur" isimli şarkının videosunu paylaşınca sosyal medyada çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
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Nesrin Cavadzade'nin özel hayatı da sevenleri tarafından merak ediliyor. Gökhan Alkan ile yollarını ayırdıklarını biliyoruz. Güzel oyuncunun şimdilerde bir ilişkisi yok.
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