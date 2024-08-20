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Sadece Temizlik Sonrası Kokusuyla Huzur Bulanların Bildiği 11 Şey

etiket Sadece Temizlik Sonrası Kokusuyla Huzur Bulanların Bildiği 11 Şey

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 13:46

Her ev temizliğinin ardından gelen o mis gibi kokunun verdiği huzuru bilenler buraya! İşte sadece temizlik sonrası kokusuyla huzur bulanların çok iyi anlayacağı 12 şey!

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1. Temizlik bittikten sonra içine çektikleri o ilk nefes kadar tatmin edici bir şey yoktur!

Temizlik bittikten sonra oturup derin bir nefes alır, taze hava ile temizlik kokusunun karışımıyla mest olup huzuru bulurlar!

2. Tertemiz zeminin tadını çıkarmaya bayılırlar!

Çıplak ayakla evde dolaşmanın keyfi bir başkadır. Ayaklarının altındaki o pürüzsüz ve temiz yüzey, kendini adeta beş yıldızlı bir otelde hissettirir.

3. Mis gibi kokan çarşafların altında uyuyacaklarını bilmek bile onları mutlu etmeye yeter.

O yumuşacık hissi bilen bilir! Yeni yıkanmış çarşafların kokusuyla uyumak, onlar için en güzel uyku hazırlığıdır.

4. Parıldayan mutfakları onlar için gurur verici bir karedir!

Temizlenmiş bir mutfak tezgahı ve tertemiz dolaplar görmek, onların göğsünü kabartır. Hatta mutfaklarının temiz görüntüsüne uzun uzun baksalar bile asla sıkılmazlar!

5. Mutlaka yüklerini hafifletecek bir yardımcıları vardır.

Ulaşamadıkları ve zor alanlarda robot veya dikey süpürge gibi temizliklerini kolaylaştırıcı eşyalar onlar için vazgeçilmez birer kurtarıcıdır.

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6. Temizlik sonrası kokuları dolaplarının içine kadar taşımaya bayılırlar!

Kıyafet dolabını düzenledikten sonra her şeyin tertemiz ve yerli yerinde olması onlara sadece huzuru getirmez aynı zamanda sabahları ne giyeceğini bulma derdini de ortadan kaldırır.

7. Aynaların temiz görüntüsü ev temizliğini hakkıyla yaptıklarının nişanesidir.

Evlerindeki aynalanın parlaması, kendilerine daha da bir neşeyle bakmalarına, sabah ve akşam rutinlerine apayrı bir enerji katmalarına neden olur.

8. Tozsuz rafların temiz bir evin göstergesi olduğunun farkındadırlar.

Özellikle yaz aylarında kapı ve pencerelerin sık açılmasıyla birlikte kitap ve süs eşyalarının olduğu rafların tozlanmasından inanılmaz rahatsız olsalar da temizledikten sonra onlara bakarak huzuru bulurlar.

9. Temizlik kokusunun en hissedildiği eşyanın havlu olması tesadüf değil!

Onlar için yeni yıkanmış ve mis gibi kokan havlulara sarınmanın verdiği mutluluğu kelimelerle anlatmak çok zor.

10. Gurur verici manzaralarına bakmaya doyamazlar!

Tüm temizlik bittikten sonra oturup bir kahve içmek ve evlerine şöyle bir bakmak, inanılmaz bir tatmin duygusu verir. 'Bu evi ben temizledim' demek onlar için paha biçilemez!

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11. Günün yorgunluğunu üzerilerinden atmak için uzandıkları koltuk onlara yatak gibi gelir.

Bütün işlerini bitirip her yer mis gibi koktuğunda koltuklarına oturup kestirmek o kadar iyi gelir ki bazen uyuyakaldıkları bile olur.

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