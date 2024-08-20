Sadece Temizlik Sonrası Kokusuyla Huzur Bulanların Bildiği 11 Şey
Sadece Temizlik Sonrası Kokusuyla Huzur Bulanların Bildiği 11 Şey
Her ev temizliğinin ardından gelen o mis gibi kokunun verdiği huzuru bilenler buraya! İşte sadece temizlik sonrası kokusuyla huzur bulanların çok iyi anlayacağı 12 şey!
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1. Temizlik bittikten sonra içine çektikleri o ilk nefes kadar tatmin edici bir şey yoktur!
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2. Tertemiz zeminin tadını çıkarmaya bayılırlar!
3. Mis gibi kokan çarşafların altında uyuyacaklarını bilmek bile onları mutlu etmeye yeter.
4. Parıldayan mutfakları onlar için gurur verici bir karedir!
5. Mutlaka yüklerini hafifletecek bir yardımcıları vardır.
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6. Temizlik sonrası kokuları dolaplarının içine kadar taşımaya bayılırlar!
7. Aynaların temiz görüntüsü ev temizliğini hakkıyla yaptıklarının nişanesidir.
8. Tozsuz rafların temiz bir evin göstergesi olduğunun farkındadırlar.
9. Temizlik kokusunun en hissedildiği eşyanın havlu olması tesadüf değil!
10. Gurur verici manzaralarına bakmaya doyamazlar!
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