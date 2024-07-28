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Sadece Temizlik Profesyonellerinin Bildiği 10 Temizlik Tüyosu

etiket Sadece Temizlik Profesyonellerinin Bildiği 10 Temizlik Tüyosu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 10:31

Temizlik, evinizin ferah ve yaşanılabilir bir yer olması için vazgeçilmez bir rutindir. Bu rutini pratik yöntemlerle kolaylaştırabilirsiniz. İşte tüyolar şu şekilde 👇

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1. Mikrofiber bez kullanmak hayatınızı kolaylaştırır.

Kir ve toz birikintisini temizlemek için en iyi yollardan biri de mikrofiber bez kullanmak olabilir. Kir ve tozu tek bir hamlede alabilirsiniz ve özellikle kuru mikrofiber bezle toz alırken, ıslak mikrofiberle de kirleri iz kalmayacak şekilde temizleyebilirsiniz.

2. Sirke ve karbonat tam bir temizlik mucizesidir.

Mutfak ve banyoda kireç lekelerinden şikayetçiyseniz bu ikili sizin en büyük destekçiniz olacak. Sirke özellikle evde toz alınırken toz bezi suyuna koyulmasıyla meşhurdur. Fakat bu iki karışım özellikle fayans araları, lavabo, mutfak için çok etkilidir.

3. Camı temizlemek için cam temizleme suyu kullanın.

Cam ve aynalar temizlenmesi en zor kısımlardan biridir çünkü ne kadar silinse de hep bir iz kalma ihtimali yüksektir. Su ve beyaz sirkeyi eşit miktarda karıştırın ve bir sprey şişesine doldurun. Bu doğal karışım, camda iz bırakmadan pırıl pırıl yapar.

4. Bu kısım biraz hoşunuza gitmeyebilir...

Tuvalet fırçası temizlenmesi gereken en mühim eşyalardan biridir çünkü etrafa mikrop ve virüs yayabilir. Tuvalet fırçası kabına biraz dezenfekten ekleyin ve birkaç dakika bekleyin. Bu yöntem fırçanızın hijyenik kalmasını sağlar. Bu işlerle hiç uğraşmak istemiyorsanız da yenisini almayı unutmayın...

5. Halıdan çıkmayan lekelere kalıcı çözüm!

Halılar kirlenmeye en müsait eşyalardan biridir ve lekeler genellikle çıkma konusunda bizi biraz zorlar. Enerjinizi çitilemek için boşa harcamayın. Lekenin üstüne maden suyu ve karbonat kullanın. Bir süre beklettikten sonra da vakumlayın.

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6. Diş fırçası temizlik yaparken size çok yardımcı olur.

Eski diş fırçalarını çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün. Zor ulaştığınız köşeleri, fayans aralarını ve musluk etrafını temizlemek için mükemmel bir yapıdadır. Sert kılları en zorlu lekeler üstünde bile etkilidir.

7. Perdelerin görüntüsü kapıdan ilk girdiğinizde fark edecek...

Perdeler çok kısa aralıklarla yıkanan bir eşya değildir çünkü tekrar takmasının ne kadar zahmetli olduğunun herkes biliyor... Buna katlanmak için, perdelerinizi yıkarken içine bir miktar sirke koyun. Daha beyaz ve temiz görünmesini sağlar.

8. Sandığınızdan daha kolay.

Yemek kalıntıları ile dolu olan mikrodalga fırını temizlemek göze çok korkutucu geliyor ama temizlemeye başladığınızda ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Bir kase su ve dilim limonu koyarak 5 dakika ısıtın. Bu kirlerin yumuşamasını sağlar, ardından bir bezle hemen kirlerinden arındıırn.

9. Gümüşlerinizi parlatmanın yolu bu maddede...

Gümüş takılar çok hoş olsa da maalesef kararmaya meyilli oluyorlar. Gümüş eşyalarınızı parlatmak için bir kap sıcak suya alüminyum folyo ve kabartma tozu ekleyin. Gümüş eşyaları bu karışımın içine birkaç dakika batırın ve daha sonra kurulayın. Farkı sizi şok edecek...

10. Yepyeni bir görüntüye kavuşturun...

Çok sevdiğimiz beyaz ayakkabılara ne kadar dikkat edersek edelim kirlenmemesi imkansız... Bu lekeler artık giyilmeyecek hale geldiyse diş macununu beyaz ayakkabınızın kirli yerlerine koyun ve daha sonra bir diş fırçasından yardım alarak temizleyin. Tertemiz olacak!

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