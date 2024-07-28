Sadece Temizlik Profesyonellerinin Bildiği 10 Temizlik Tüyosu

Cam ve aynalar temizlenmesi en zor kısımlardan biridir çünkü ne kadar silinse de hep bir iz kalma ihtimali yüksektir. Su ve beyaz sirkeyi eşit miktarda karıştırın ve bir sprey şişesine doldurun. Bu doğal karışım, camda iz bırakmadan pırıl pırıl yapar.