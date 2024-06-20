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Sadece Robot Süpürge Sahiplerinin Bildiği 10 Şey

etiket Sadece Robot Süpürge Sahiplerinin Bildiği 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 11:01

Robot süpürgeler hayatımızda yokken nasıl yaşıyorduk diye sen de düşünüyor musun? Robot süpürge olmadan işimiz çok zordu, bu doğru. Robot süpürgelerle hayat kolaylaşıyor. Peki robot süpürge sahiplerinin en iyi bildiği şeyler neler bakalım...

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1. Bir robot süpürgen varsa günlük temizlik artık senin işin değil!

Robot süpürgesi olanlar günlük temizlik yapmıyor. Günlük temizlik, onların evinde robot süpürgenin işi. Robotların en sevilen yanı zaten bu! Evde bir robot süpürge varsa o zaman günlük temizliği senin yapmana gerek kalmıyor.

2. Robot süpürgeler hem silme ve hem süpürme özelliği ile çok kullanışlı.

2. Robot süpürgeler hem silme ve hem süpürme özelliği ile çok kullanışlı.

Robot süpürgesi olanlar bilir ki evi süpürmeleri gerekmediği gibi silmeleri de gerekmez. Çok az çabayla her gün mükemmel temizlik sunan HomeRun 7000 Serisi Aqua XU7100/02 tek seferde siliyor ve süpürüyor. Yani robot süpürgen günlük temizliği yaparken sen kahveni yudumlayabiliyorsun. Robot süpürgen varsa rahatlık nedir en iyi sen biliyorsun!

3. Evinde tüylü dostu olanlar robot süpürgenin tüylerle mücadele ederken en büyük yardımcı olduğunu bilirler.

Patili dostun varsa tüyleriyle mücadele etmek bazen yorucu olabiliyor. Ama robot süpürge bu mücadelede en büyük yardımcın. Robot süpürgen patili dostunun dökülen tüylerini günlük düzenli şekilde süpürüyor. Bu sayede etraftaki tüyler azalıyor ve evin her zaman temiz kalabiliyor. 🐾

4. Robot süpürgesi olanlar mutlaka ona bir isim takıyorlar.

Robot süpürge olan evlerde o robot süpürgenin bir ismi oluyor. Senin robot süpürgenin de bir adı olduğuna eminiz! İsmiyle hitap etme veya evde temizliği yaparken ona ismiyle seslenme robot süpürgesi olanların klasik davranışı diyebiliriz. 😅

5. Robot süpürgesi olanlar evde olmasa bile evinin temizliğini yaptırabiliyorlar.

Evde robot süpürgesi olanlar her nerede olurlarsa olsunlar evlerini temizleyebiliyorlar. Yani dışarıda gezerken ya da ofiste iş yaparken evde olmadan temizliği gerçekleştirebiliyorlar. Bir robot süpürgen varsa evde olmasan bile evinin temiz olduğundan emin olabilirsin.

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6. Robot süpürge sahipleri asla ani gelen misafirden korkmaz!

Ani misafir gelmesi hepimizin korkulu rüyası. Böyle zamanlarda robot süpürgeler kurtarıcı. Sen evi toparlarken o süpürüp siliyor. Evi hızlıca süpüren ve silen robot süpürge ile evini ani misafirlere hazır hale getirmen mümkün. Robot süpürgesi olanlar ani misafirlere karşı hep hazırdır.

7. Robot süpürgen varsa aslında evde ne var ne yok silip süpüren bir makinen var demek.

Robot süpürgeler yüksek emiş güçleri sayesinde evde toz bırakmıyor. Evinin zeminlerini temizlerken en büyük yardımcın olacak robot süpürgelerin vakum gücü oldukça yüksek. Hatta o kadar iyi ki yerde ne var ne yok süpürüyor. Yerde duran eşyalarınıza dikkat etseniz iyi olur. 😅

8. Robot süpürgenin yanında bir de patili dostun varsa evde kaosa hazır ol! 🤣

Patili dostlarla robot süpürgeler pek iyi anlaşamıyorlar, bunu hepimiz biliyoruz. Eve robot süpürgenin gelmesiyle tüylü dostların yeni bir düşmanı oluyor. Robot süpürgesi olanlar için robot süpürge ve patili dostun kovalamacası günlük rutin.

9. Robot süpürgen varsa iş yoğunluğu temiz bir eve engel değil!

İşlerin o ara çok yoğun olsa da evinin temizliğini dert etmene gerek yok. Çünkü temizliği robot süpürge senin yerine yapıyor. Sen masa başından kalkamayacak durumdaysan tek yapman gereken robot süpürgeni çalıştırmak ve oturduğun yerden evinin temizlenmesini izlemek.

10. Robot süpürgesi olanlar tatil dönüşünü hiç dert etmiyor.

Tatil dönüşü herkesin rahatsız olduğu şey pis bir eve dönmek. Ama robot süpürgesi olanlar bu durumu hiç yaşamıyor. Çünkü tatilden dönmeden önce robot süpürgelerine evi süpürüp sildiriyorlar. Ve döndüklerinde tertemiz bir eve giriyorlar.

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