Sadece Robot Süpürge Sahiplerinin Bildiği 10 Şey

Robot süpürgesi olanlar bilir ki evi süpürmeleri gerekmediği gibi silmeleri de gerekmez. Çok az çabayla her gün mükemmel temizlik sunan HomeRun 7000 Serisi Aqua XU7100/02 tek seferde siliyor ve süpürüyor. Yani robot süpürgen günlük temizliği yaparken sen kahveni yudumlayabiliyorsun. Robot süpürgen varsa rahatlık nedir en iyi sen biliyorsun!