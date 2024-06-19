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Sadece Onlar İçin Gidilir! Balkanlar'da Tatman Gereken 10 Şey

etiket Sadece Onlar İçin Gidilir! Balkanlar'da Tatman Gereken 10 Şey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 15:31

Balkanlar'ın doğal ve tarihi güzellikleri anlatmakla bitmez. Sizi heyecanlandıracak, ruhsal ve zamansal yolculuklara çıkarak Balkanlar'da gezip görmenin yanında yapabileceğiniz bir diğer şey lezzetli yemeklerinden, mezelerinden tatmaktır. Denedikten sonra tadı hafızanızdan silinmeyecek nice lezzetlere sahipler. Gelin birlikte Balkan turunuzda tatmanız gereken lezzetlere bakalım!

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1. Cevapi

1. Cevapi

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'da meşhur olan bu yemek küçük köfteler halinde sunulur. Soğan, ajvar ve kaymak gibi mezelerle servis edilen köftenin dışı çıtır içi ise sulu olur. Somun ekmeğinin arasına koyarak bu güzel lezzeti tadabilirsiniz.

2. Burek

2. Burek

Balkanlar'ın genelinde meşhur olan o muhteşem lezzet... İnce yufkadan yapılarak içerisine kıyma, peynir, patates veya ıspanak koyularak hazırlanır. Kahvaltıda, öğlen ya da akşam yemeğinde, kısacası günün her saatinde tüketebileceğiniz burek Balkan turu sırasında kesinlikle yenmeli!

3. Moussakka

3. Moussakka

Yine Balkanlar'ın genelinde adını duyurmuş bir yemek ile karşınızdayız. Patlıcan ve kıymanın harmonisi... Üzerine beşamel sos ile servis edilmektedir. Yunanistan'da kendini ön plana çıkaran moussakanın diğer Balkan ülkelerinde farklı versiyonları vardır.

4. Ajvar

4. Ajvar

Bu sefer bir meze ile geldik. Kırmızı biber, patlıcan, sarımsak ve çeşitli baharatlardan oluşan bu meze Balkanlar'ın genelinde meşhurdur. Etlerin yanına koyulabileceği gibi kahvaltıda kızartılmış bir ekmeğin üzerine de sürülebilir. Yedikten sonra asla unutamayacağınız bir lezzet.

5. Kajmak

5. Kajmak

Sırbistan ve Bosna Hersek'te meşhur olan bu lezzet süt kaymağının özel yöntemlerle fermente edilmesiyle hazırlanır. Kahvaltıda balın yanında ya da akşam yemeğinde etin yanında tercih edebilirsiniz. Yoğun kıvamı ve muhteşem tadı ile sizi sizden alacağına eminim.

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6. Pleskavica

6. Pleskavica

Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan'ın meşhur köftesi pleskavica... Büyük ve yassı bir şekilde servis edilen bu yemeğin yanında meze olarak soğan, ajvar konulur. Böylece lezzetine lezzet katılmış olur. Sunumu sayesinde midenizden önce gözünüz doyacak!

7. Banitsa

7. Banitsa

Yine bir börek türü ile karşınızdayız. Fakat bu sefer Bulgaristan'ın lezzetli mutfağına ait bir börek. İnce yufkanın arasına beyaz peynir ve yumurta karışımı koyulur. İçi lezzet dolu bu böreğin dışı çıtır çıtır olur. Günün her öğünü yiyebilirsiniz. Hafif yapısı sizi asla rahatsız etmez.

8. Bakrdan

8. Bakrdan

Kuzey Makedonya'da kahvaltı yapacağınız zaman kesinlikle istemeniz gereken o muhteşem lezzet! Mısır unu, su ve tuzun karışımı mucizevi bir tat ortaya koyuyor. Tereyağı ve peynir de eklerseniz dikkatli olmalısınız... Parmaklarınızı yiyebilirsiniz.

9. Paprikash

9. Paprikash

Tavuk ya da dana etinin kırmızı biber, soğan ve yoğurt ile yapılan sosun içerisinde nasıl lezzet kazandığını gösteren bu yemek Macaristan ve Sırbistan'da meşhurdur. Güveçte yapılan paprikash Balkanlar'a gittiğinizde tatmazsanız ayıplanacağınız meşhur bir lezzettir.

10. Karadjordje Schnitzel

10. Karadjordje Schnitzel

İncecik dilimlenmiş etlerin içersine kajmak konulur ve rulo haline getirilir. Kızartılarak patates ve salata ile sunumu yapılır. Sırbistan'ın meşhur yemeklerinden olan karadjordje schnitzel içi sulu dışı çıtır bir yapıya sahiptir. Ağzınızın bayram edeceğine eminim!

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