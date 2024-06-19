Sadece Onlar İçin Gidilir! Balkanlar'da Tatman Gereken 10 Şey

Yine bir börek türü ile karşınızdayız. Fakat bu sefer Bulgaristan'ın lezzetli mutfağına ait bir börek. İnce yufkanın arasına beyaz peynir ve yumurta karışımı koyulur. İçi lezzet dolu bu böreğin dışı çıtır çıtır olur. Günün her öğünü yiyebilirsiniz. Hafif yapısı sizi asla rahatsız etmez.