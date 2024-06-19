Sadece Onlar İçin Gidilir! Balkanlar'da Tatman Gereken 10 Şey
Sadece Onlar İçin Gidilir! Balkanlar'da Tatman Gereken 10 Şey
Balkanlar'ın doğal ve tarihi güzellikleri anlatmakla bitmez. Sizi heyecanlandıracak, ruhsal ve zamansal yolculuklara çıkarak Balkanlar'da gezip görmenin yanında yapabileceğiniz bir diğer şey lezzetli yemeklerinden, mezelerinden tatmaktır. Denedikten sonra tadı hafızanızdan silinmeyecek nice lezzetlere sahipler. Gelin birlikte Balkan turunuzda tatmanız gereken lezzetlere bakalım!
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1. Cevapi
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2. Burek
3. Moussakka
4. Ajvar
5. Kajmak
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