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Sadece Milyonda 2 Kişide Görülüyor: Grip Olan Adam Burnunu Kaybetti!

Sadece Milyonda 2 Kişide Görülüyor: Grip Olan Adam Burnunu Kaybetti!

Grip Brandon Boothby
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 14:45

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki itfaiyeci Brandon Boothby, grip olduktan sonra vücudunu patojenlere ve bakterilere karşı savunmasız bırakan nadir bir hastalığa yakalandı. Bu hastalık, burnunu kaybetmesine neden oldu.

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The Mirror'ın haberine göre, Florida'da yaşayan Boothby, grip benzeri semptomlar geliştikten sonra yaşadığı rahatsızlığın ciddiyetini fark etti. Burnundaki enfeksiyon, hızla yayılarak genç itfaiyecinin vücudunu zayıf düşürdü. Mantar enfeksiyonu, dokularını yiyerek ölümcül bir hal aldı ve Boothby, acil servise götürülerek aplastik anemi teşhisi konuldu.

The Mirror'ın haberine göre, Florida'da yaşayan Boothby, grip benzeri semptomlar geliştikten sonra yaşadığı rahatsızlığın ciddiyetini fark etti. Burnundaki enfeksiyon, hızla yayılarak genç itfaiyecinin vücudunu zayıf düşürdü. Mantar enfeksiyonu, dokularını yiyerek ölümcül bir hal aldı ve Boothby, acil servise götürülerek aplastik anemi teşhisi konuldu.

Kaynak

Nakil sonrasında ise yeni bir mücadele başladı. Donörün vücudu tarafından gelişen graft-versus-host sendromu, egzama benzeri semptomlar ve organ sistemlerinde iltihaplanma ile başa çıkmak zorunda kaldı. Bu durum, kolostomi riskini de beraberinde getirdi.

Nakil sonrasında ise yeni bir mücadele başladı. Donörün vücudu tarafından gelişen graft-versus-host sendromu, egzama benzeri semptomlar ve organ sistemlerinde iltihaplanma ile başa çıkmak zorunda kaldı. Bu durum, kolostomi riskini de beraberinde getirdi.

Boothby, hastalığın etkilerini şu sözlerle anlattı: "Bu otoimmün hastalık, zararsız patojenlere karşı inanılmaz derecede savunmasız bırakır. Burnumdaki mantar enfeksiyonu, dokularımı yemeye başladı; tamamen alınmasaydı, gözlerime ve beynime ulaşacaktı."

Boothby, hastalığın etkilerini şu sözlerle anlattı: "Bu otoimmün hastalık, zararsız patojenlere karşı inanılmaz derecede savunmasız bırakır. Burnumdaki mantar enfeksiyonu, dokularımı yemeye başladı; tamamen alınmasaydı, gözlerime ve beynime ulaşacaktı."

Boothby, doktorlarının yardımıyla hastalığı atlatıyor ve iyileşme sürecini sürdürüyor. Yaşadığı zorluklar ve iniş-çıkışlar, ona güçlü bir irade kazandırdı. Doktorlar ayrıca söz konusu hastalığın 2 milyonda 1 kişide görüldüğünü söyledi.

Boothby, doktorlarının yardımıyla hastalığı atlatıyor ve iyileşme sürecini sürdürüyor. Yaşadığı zorluklar ve iniş-çıkışlar, ona güçlü bir irade kazandırdı. Doktorlar ayrıca söz konusu hastalığın 2 milyonda 1 kişide görüldüğünü söyledi.

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