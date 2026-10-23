Sadece İçerik Tüketmekten Sıkılan Gençlerin Deneyebileceği 10 Dijital Hobi

Sosyal medyada gezinmek, video izlemek bir noktadan sonra hepimize aynı hissi verebiliyor: “Bugün hiçbir şey yapmadım...” Eğer sen de ekran başında geçirdiğin zamanı biraz daha üretken ve eğlenceli hale getirmek istiyorsan, dijital dünyada deneyebileceğin pek çok hobi var. Gel, birlikte bakalım. 👇