Saçların da Kalbin Kadar Kırık mı?
Saçların da Kalbin Kadar Kırık mı?
Saç kırıkları bir şekilde geçer ama kalp kırıklığını onarması zor olabilir. Ama merak etme, hayatta her şeyin elbet bir çözümü vardır!
Senin saçların kalbin kadar kırık mı? Sana bununla ilgili bir şeyler söyleyeceğiz!
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1. Başlayalım! Son zamanlarda saçlarını ne sıklıkla kestiriyorsun?
2. Saç bakım rutininde neler var?
3. Saçlarınla ilgili en büyük endişen nedir diye sorsak?
4. Saçlarınla nasıl bir ilişkin var peki?
5. Saçlarını en çok neyin yıprattığını öğrenebilir miyiz?
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