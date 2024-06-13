Saçların da Kalbin Kadar Kırık mı?

Saçların sandığından daha iyi durumda olabilir. Biraz daha özen gösterirsen aslında mükemmel olabilirler. Saçlarına düzenli bakım yapıyor olman harika aslında, böyle devam et. Kalbin konusunda da oldukça sağlam görünüyorsun. Belki küçük stresler ve zorluklar var ama bunların üstesinden gelebilirsin. Saçlarına ve kendine biraz daha özen göstererek, hem içini hem de dışını parlatabilirsin. İkisini de hak ediyorsun!