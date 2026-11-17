Saçları Mineral Suyla, Yüzü Gazlı Suyla Yıkamaya Başladılar
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Prenses Diana ve Madonna ile çalışan kuaför Sam McKnight'a göre son durulama çok önemli.
Asıl sorun, kireçli yani sert su.
Yüz için ise gazlı su öneriliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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