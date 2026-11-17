Sert su yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum içeriyor. McKnight'a göre bu mineraller saça bağlanabiliyor; saça bağlandıklarında telleri kırılgan, mat ve şekil vermesi zor hâle getirebiliyor. Saçın bakım ürünlerini emmesini de etkileyerek bu ürünlerin tam verim vermesini engelleyebiliyor.

Şişelenmiş yumuşak suyla durulamanın saçtaki mineral birikimini temizleyip saçı yeniden yumuşatacağı düşünülüyor. Yine de saç ya da saç derisiyle ilgili bir sorun varsa kuaföre danışmak daha doğru olabilir.