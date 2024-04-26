Sabancı Mekanına Giden Erçel'den Atarlı Giderli Hadise'ye 26 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Sabancı Mekanına Giden Erçel'den Atarlı Giderli Hadise'ye 26 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Ezgi Mola, anneliğin tadını çıkardı!
Yasemin Şefkatli, Ayeliko'nun eve gelişini kutladı.
Danla Bilic, "Kızılcık Şerbo vakti" dedi.
Mert Demir, konser duyurularına devam etti.
Özge Özpirinçci, Merkür retrosunun bitip bitmediğini sorguladı.
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Merkür metrosuna isyan edenlerden biri de İrem Derici oldu.
Zeynep Bastık, sporunu aksatmadı.
Demet Akalın yine çok mütevazıydı.
Şeyma Subaşı'na biz de anlam veremedik.
Cemal Can Canseven, stüdyoya girdi.
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Hadise'den atarlı giderli sözler geldi.
Hande Erçel, günbatımının tadını çıkardı. Tabii ki Sabancıların mekanında...
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