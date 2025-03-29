Sabah Alarmı Olsun Ama Sinir Krizi Geçirtmesin Dediğin 10 Şarkı
Sabah Alarmı Olsun Ama Sinir Krizi Geçirtmesin Dediğin 10 Şarkı
Sabah alarmı çaldığında gözlerini açmak bir kabusa dönüşebiliyor, değil mi? Alarmın sesiyle gözlerini zorla açarken, bir de sinir krizine girmemenin neredeyse imkansız olduğu anlar oluyor. Ama dur, endişelenme! Her sabah o acı alarm sesiyle sinirlenmek zorunda değilsin.
İşte sabah alarmı çaldığında sinirini bozmadan, uyanmana yardımcı olacak 10 şarkı önerisi!
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1. Don Omar - Danza Kuduro ft. Lucenzo
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2. Vaya Con Dios - Nah Neh Nah
3. MFÖ - Ali Desidero
4. Aydilge - Hayat Şaşırtır
5. Tarkan - Kuzu Kuzu
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6. Taylor Swift - Shake It Off
7. David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good
8. Justin Bieber - Baby
9. Bruno Mars - Locked Out Of Heaven
10. Yalın - Yeniden
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