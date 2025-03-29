Sabah Alarmı Olsun Ama Sinir Krizi Geçirtmesin Dediğin 10 Şarkı

Sabah alarmı çaldığında gözlerini açmak bir kabusa dönüşebiliyor, değil mi? Alarmın sesiyle gözlerini zorla açarken, bir de sinir krizine girmemenin neredeyse imkansız olduğu anlar oluyor. Ama dur, endişelenme! Her sabah o acı alarm sesiyle sinirlenmek zorunda değilsin.

İşte sabah alarmı çaldığında sinirini bozmadan, uyanmana yardımcı olacak 10 şarkı önerisi!