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Sabah Alarmı Olsun Ama Sinir Krizi Geçirtmesin Dediğin 10 Şarkı

etiket Sabah Alarmı Olsun Ama Sinir Krizi Geçirtmesin Dediğin 10 Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 17:01

Sabah alarmı çaldığında gözlerini açmak bir kabusa dönüşebiliyor, değil mi? Alarmın sesiyle gözlerini zorla açarken, bir de sinir krizine girmemenin neredeyse imkansız olduğu anlar oluyor. Ama dur, endişelenme! Her sabah o acı alarm sesiyle sinirlenmek zorunda değilsin.

İşte sabah alarmı çaldığında sinirini bozmadan, uyanmana yardımcı olacak 10 şarkı önerisi!

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1. Don Omar - Danza Kuduro ft. Lucenzo

2. Vaya Con Dios - Nah Neh Nah

3. MFÖ - Ali Desidero

4. Aydilge - Hayat Şaşırtır

5. Tarkan - Kuzu Kuzu

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6. Taylor Swift - Shake It Off

7. David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good

8. Justin Bieber - Baby

9. Bruno Mars - Locked Out Of Heaven

10. Yalın - Yeniden

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sabrina
sabrina
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