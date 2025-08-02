Sabah Akşam Tüm Setlerini Dinlemek İsteyeceksiniz: LIKA

Şöyle 1 saatlik set açalım arkada çalsın diyorsanız size çok iyi bir önerimiz var. İşte karşınızda LIKA! Tech house müzikten deep house'a kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Bir de kamerasını yerleştirdiği ortam o kadar güzel ki sanki birlikte çalıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Dinledikçe dinleyesiniz gelecek ve zaman içinde resmen ev arkadaşınız olacak!