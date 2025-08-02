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Sabah Akşam Tüm Setlerini Dinlemek İsteyeceksiniz: LIKA

etiket Sabah Akşam Tüm Setlerini Dinlemek İsteyeceksiniz: LIKA

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.08.2025 - 23:49

Şöyle 1 saatlik set açalım arkada çalsın diyorsanız size çok iyi bir önerimiz var. İşte karşınızda LIKA! Tech house müzikten deep house'a kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Bir de kamerasını yerleştirdiği ortam o kadar güzel ki sanki birlikte çalıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Dinledikçe dinleyesiniz gelecek ve zaman içinde resmen ev arkadaşınız olacak!

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Munich Rooftop Grooves

Morning living room mix

Melodic House at Mount Fuji

Morning coffee grooves

Feel-Good Summer Grooves

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Tech House Set

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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