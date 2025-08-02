Sabah Akşam Tüm Setlerini Dinlemek İsteyeceksiniz: LIKA
Şöyle 1 saatlik set açalım arkada çalsın diyorsanız size çok iyi bir önerimiz var. İşte karşınızda LIKA! Tech house müzikten deep house'a kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Bir de kamerasını yerleştirdiği ortam o kadar güzel ki sanki birlikte çalıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Dinledikçe dinleyesiniz gelecek ve zaman içinde resmen ev arkadaşınız olacak!
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Munich Rooftop Grooves
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Morning living room mix
Melodic House at Mount Fuji
Morning coffee grooves
Feel-Good Summer Grooves
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Tech House Set
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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