Rustik, Modern veya Endüstriyel: Tarzın Ne Olursa Olsun Evine Uyarlayabileceğin Dekorasyon Çözümleri

Evin her köşesinde bir değişiklik yapmana gerek yok. Bunun yerine bir duvar seç ve orayı baştan yarat! Duvar paneli, farklı bir boya ya da dikkat çeken bir kaplama ile o alanı öne çıkar. Geri kalan duvarları sade bıraktığında ev daha derli toplu görünür. Göz yorulmaz, aksine odak oluşur. Küçük evlerde bu yöntem ekstra işe yarar, çünkü alan daha geniş hissedilir.