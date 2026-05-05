Evinde İlk Olarak Hangi Bölümü Baştan Yaratmalısın?

miray soysal
05.05.2026 - 13:16

Evinde yaptığın küçük bir değişiklik bile tüm ruh halini yenileyebilir. Peki sen evinde en çok nerede dönüşüm ihtiyacı hissediyorsun? 

Hazırsan, evinde ilk olarak hangi bölümü baştan yaratman gerektiğini beraber bulalım!👇🏻

1. Başladık! Eline aniden bir miktar para geçse, ev için alacağın ilk eşya ne olurdu?

2. Bu duvar panellerinden hangisi tarzına daha yakın?

3. Gizli bir süper gücün olsa evle ilgili hangi sorunu tek parmak şıklatmasıyla çözerdin?

4. Evindeki eşyaların yerini sık sık değiştirir misin?

5. Söyle bakalım, evinde en çok hangi aktiviteyi yapmaktan hoşlanıyorsun?

6. Evinde sık sık misafir ağırlar mısın?

7. Duvar dekorasyonunda hangisi senin tarzın?

8. Son olarak, evinin genel dekorasyonundan ne kadar memnunsun? Puanla bakalım!

Salon!

Evinde ilk el atman gereken yer kesinlikle salonun! Sen sevdiklerinle vakit geçirmeyi, günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmayı çok seviyorsun ama o emektar eşyaların artık acil durum sinyalleri veriyor. Belki sürekli misafir ağırlamaktan, ya da yıllara meydan okumaktan salonun enerjisi biraz düşmüş. Buraya ekleyeceğin birkaç yeni renkli kırlent, modern taş görünümlü bir duvar paneli veya devasa, rahat bir koltuk senin bütün hayat enerjini anında değiştirecek. Kendine o çok hak ettiğin şık konfor alanını yaratmanın tam vakti!

Mutfak!

Senin evindeki değişim rüzgarının mutfaktan esmesi gerekiyor çünkü sen hayatın tadını tam anlamıyla orada çıkarıyorsun. Mutfak senin için sadece yemek yapılan bir yer değil; eğlencenin, yaratıcılığın ve belki de en tatlı aile sohbetlerinin merkezi. Ancak o tezgahtaki karmaşa, sığmayan eşyalar ve eskiyen dolaplar içindeki o usta şefi biraz kısıtlıyor ve yoruyor gibi. Daha fonksiyonel dolaplar, kırma dökme derdi olmadan evinin dekorasyonunu tamamen değiştirecek şık desenli duvar paneli, çalışması kolay geniş bir tezgah ve işini hızlandıracak birkaç akıllı ev aletiyle mutfağını bir gastronomi üssüne çevirebilirsin. Yenilenmiş, ferah bir mutfakla hem tariflerin daha lezzetli olacak hem de oradan hiç çıkmak istemeyeceksin!

Banyo!

Evinde acilen yenilenmesi gereken o sihirli alan kesinlikle banyon! Sen hayatın stresinden, günün yorgunluğundan arınmak için suyun iyileştirici gücüne sonuna kadar inananlardansın. Ama şu anki banyon sana o lüks 'spa' hissini vermekten biraz uzak kalmış ve sadece işlevsel bir alana dönüşmüş olabilir. Güzel ve modern bir duş başlığı, kırma dökme derdi olmadan kolayca yapıştırılan duvar şık duvar paneli, ortama harika bir hava katacak bitkiler ve mumlarla burayı kendi kişisel rahatlama tapınağına dönüştürebilirsin. Kendine vakit ayırmak, bakım ritüellerini keyifle yapmak senin için bir lüks değil, mental bir ihtiyaç. Banyona yapacağın bu dokunuş, sadece evini değil, senin ruh halini de baştan aşağı yenileyecek!

Yatak Odası!

Senin acilen yatak odanı baştan yaratman gerekiyor çünkü dış dünyanın kaosundan kaçıp sığındığın tek güvenli kalen orası. Günlük hayatın temposu seni o kadar yoruyor ki, odaya girdiğinde sadece derin bir huzur ve kaliteli bir uyku arıyorsun ama şu anki düzenin sana bunu tam olarak vermiyor. Seni bulutların üzerinde hissettirecek yeni bir yatak, göz yormayan loş bir aydınlatma ve belki de huzur veren doğal kahve tonlarda bir duvar paneli şart. Çünkü odanı sadece uyuduğun sıradan bir yer olmaktan çıkarıp, ruhunu dinlendirdiğin bir sığınağa dönüştürmelisin!

miray soysal
