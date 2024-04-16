Rus Sosyal Medya Fenomeni İtiraf Etti: 1 Aylık Bebeği Açlıktan Ölmüş

Rus sosyal medya fenomeni Maxim Lyutyi, 1 aylık bebeğini açlıktan öldürdüğü iddiasıyla yargılanmaya başladı. Lyutyi’nin, bebeğinin yeterli olacak tüm gıdayı güneşten alabileceğini düşündüğü için aç bıraktığı ve ölümüne sebep olduğu için 8 yıl hapis cezası isteniyor.