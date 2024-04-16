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Rus Sosyal Medya Fenomeni İtiraf Etti: 1 Aylık Bebeği Açlıktan Ölmüş

Rus Sosyal Medya Fenomeni İtiraf Etti: 1 Aylık Bebeği Açlıktan Ölmüş

Rusya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 10:52

Rus sosyal medya fenomeni Maxim Lyutyi, 1 aylık bebeğini açlıktan öldürdüğü iddiasıyla yargılanmaya başladı. Lyutyi’nin, bebeğinin yeterli olacak tüm gıdayı güneşten alabileceğini düşündüğü için aç bıraktığı ve ölümüne sebep olduğu için 8 yıl hapis cezası isteniyor.

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Rusya’da, vegan beslenme üzerine yazdığı yazılar ve çektiği videolarla bilinen Maxim Lyutyi, 1 aylık bebeğinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Rusya’da, vegan beslenme üzerine yazdığı yazılar ve çektiği videolarla bilinen Maxim Lyutyi, 1 aylık bebeğinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Maxim Lyutyi’nin yargılandığı davada anne Oksana Mironova, Lyutyi’nin bebeği vegan bir beslenme düzenine soktuğu ve sadece güneş ışığı ile yeterli gıdayı alacağı için aç bıraktığını söyledi.

Maxim Lyutyi’nin yargılandığı davada anne Oksana Mironova, Lyutyi’nin bebeği vegan bir beslenme düzenine soktuğu ve sadece güneş ışığı ile yeterli gıdayı alacağı için aç bıraktığını söyledi.

Anne Mironova, çocuğunu gizlice emzirmeye çalıştığını ancak Maxim Lyutyi’nin korkusundan bunu başaramadığını da ifade etti.

Anne Mironova, çocuğunu gizlice emzirmeye çalıştığını ancak Maxim Lyutyi’nin korkusundan bunu başaramadığını da ifade etti.

Mirror'ın haberine göre bir kaynak, Maxim'in "çocuk üzerinde deney yapmak, onu tamamen güneşle beslemek ve takipçilerine bu şekilde de hayatta kalınabileceğinin reklamını yapmak" istediği belirtildi.

Mirror'ın haberine göre bir kaynak, Maxim'in "çocuk üzerinde deney yapmak, onu tamamen güneşle beslemek ve takipçilerine bu şekilde de hayatta kalınabileceğinin reklamını yapmak" istediği belirtildi.

3.5 kilo ağırlandayken hayatını kaybeden bebek için çifte 8 yıl hapis cezasıyla dava açılmıştı.

3.5 kilo ağırlandayken hayatını kaybeden bebek için çifte 8 yıl hapis cezasıyla dava açılmıştı.

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mamamia

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