Rus Basınından Ebrar Karakurt İddiası: Soyunma Odasında Arkadaşına Saldırdı, Arabasını Parçaladı!
Rus Basınından Ebrar Karakurt İddiası: Soyunma Odasında Arkadaşına Saldırdı, Arabasını Parçaladı!
Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad’da forma giyen gelecek sezon da Eczacıbaşı’nda olması beklenen milli voleybolcu Ebrar Karakurt hakkında Rus basınından bomba bir iddia geldi.
Habere göre; takım arkadaşı Yulia Brovkina ile antrenmanda ciddi bir kavgaya tutuşan Ebrar Karakurt, antrenman çıkışında arkadaşına önce soyunma odasında fiziksel saldırıda bulundu, ardından otoparktaki aracını parçaladı.
İşte Rus basınında yer alan Ebrar Karakurt - Yulia Brovkina haberinin detayları…
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Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad’da forma giyen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt hakkında Rus basınından flaş bir iddia geldi.
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Haberde yer alan bilgilere göre; Daha önce sevgili oldukları da iddia edilen Ebrar Karakurt ve Yulia Brovkina antrenmanda ciddi bir tartışma yaşarken, söz konusu tartışma soyunma odasında kavga boyutuna geldi.
Voleybol muhabiri Alessandro Garotta'nın aktardığı habere göre Ebrar Karakurt, Brovkina'ya soyunma odasında fiziksel saldırıda bulundu ve olay takım arkadaşlarının müdahalesiyle engellenebildi.
Arkadaşlarının araya girmesine rağmen öfkesi geçmeyen Ebrar'ın spor salonunun otoparkına gittiği ve Brovkina'ya ait araca ciddi anlamda zarar verdiği belirtilirken, güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler takım içinde büyük bir krize neden oldu.
Söz konusu krizin tırmanmasıyla birlikte Ebrar, kulüp başkanına giderek "Ya ben ya da Brovkina" şeklinde ultimatom verdi.
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Sezon sonunda Ebrar Karakurt'un takımdan ayrılacağı kesinleşmesine rağmen, bu sezonki şampiyonluk hedeflerinde Ebrar'ı önemli bir parça olarak gören takım yönetimi, Brovkina'nın Rusya 2. ligi olan Vischaya Liga A'da mücadele eden ikinci takımla oynamasına karar verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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