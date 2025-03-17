Ruh Halinize Göre Şekil Değiştiren ve Her Dinlediğinizde Farklı Hissettiren 14 Şarkı
Ruh Halinize Göre Şekil Değiştiren ve Her Dinlediğinizde Farklı Hissettiren 14 Şarkı
Bazı şarkılar var ki, ruh halinizi kâh bulutların üstüne çıkarıyor, kâh derin düşüncelere daldırıyor... Hatta bazen aynı şarkıyı hem ağlayarak hem de dans ederek dinlediğiniz bile oluyor, değil mi? İşte tam da o şarkıları hatırlatmak için buradayız! Ruh halimizi o şarkılarla hep beraber dalgalandıralım!
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1. Radiohead - Exit Music (For a Film)
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2. Pink Floyd - Comfortably Numb
3. The Beatles - A Day In The Life
4. Massive Attack - Teardrop
5. Queen - Bohemian Rhapsody
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6. The Cure - Pictures Of You
7. Fleetwood Mac - Landslide
8. M83 - Midnight City
9. Lorde - Ribs
10. The National - I Need My Girl
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11. Lana Del Rey - Video Games
12. Beach House - Space Song
13. Florence + The Machine - Shake It Out
14. Bonobo - Cirrus
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