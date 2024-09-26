Ruh Eşin Nereli?
Ruh Eşin Nereli?
Bu testi çözmeye başlayacaksan, ruh eşinin var olduğunu kabul etmişsin demektir! Peki senin ruh eşin aslında nereli?
Cevabı bu soruların hemen sonunda!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
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2. Yeni insanlarla en çok nerede tanışıyorsun?
3. Peki en son flörtünle nasıl tanışmıştınız?
4. Hımm, devam edelim. Ufuklarda bir yerlerde yeni birileri var diyelim. 🤩 İlk buluşmada onun neyine dikkat edersin?
5. Romantik bir ilişkideyken şu durumlardan hangisi seni çok mutlu eder?
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