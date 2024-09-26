Ruh Eşin Nereli?

Senin ruh eşin Türkiye'de yaşıyor, verdiğin cevaplara baktığımızda bundan emin olduk! Şu an hangi şehirde ve ne yapıyor, bilemeyiz ama eminiz o da seni bekliyordur. Koşullar ne olursa olsun iki kişi birbirinin ruh eşi ise hayat onları bir noktada karşı karşıya getirir. Bunu unutma. ❤️