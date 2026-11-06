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Röportaj Vermek İstemeyen Enes Batur'un Çıkışı Dikkat Çekti!

Röportaj Vermek İstemeyen Enes Batur'un Çıkışı Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 22:01
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YouTube'da oyun ve eğlence videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan Enes Batur, bu kez içerikleriyle değil, röportaj vermek istemediği anlarla dikkat çekti. Kameraların kendisine yöneldiği sırada konuşmak istemeyen Batur'un sözleri gündem oldu. Ünlü YouTuber'ın “Ya gitsene, cinnet geçireceğim” çıkışı kameralara yansıdı.

Kaynak: Gece Muhabiri

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YouTube'daki videolarıyla tanınan Enes Batur, uzun bir aranın ardından dönüşüyle de konuşulmuştu.

YouTube'daki videolarıyla tanınan Enes Batur, uzun bir aranın ardından dönüşüyle de konuşulmuştu.

Oyun videolarıyla başladığı YouTube yolculuğunu zamanla eğlence içerikleri, meydan okumalar ve vloglarla sürdüren Enes Batur, platformun en tanınan isimlerinden biri oldu. İnternette yakaladığı popülerliği sinemaya da taşıyan Batur, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? ve Enes Batur Gerçek Kahraman filmleriyle izleyici karşısına çıktı.

Bir süre içerik üretimine ara veren Batur, daha sonra “Hayattayım vlog” başlıklı videosuyla takipçilerine yeniden seslendi. Bu paylaşımında yaşadığı zor dönemi ve uzun süre içine kapandığını anlatan YouTuber'ın dönüş videosu da büyük ilgi gördü.

Röportaj vermek istemediği sırada söylediği sözler dikkat çekti.

Bu kez kameraların karşısına kendi çektiği bir videoyla çıkmayan Enes Batur, kendisiyle röportaj yapılmak istendiği sıradaki tavrıyla konuşuldu. Konuşmak istemeyen Batur'un “Ya gitsene, cinnet geçireceğim” dediği anlar görüntülere yansıdı.

Röportajdan kaçınırken kullandığı bu ifade, görüntülerin öne çıkan detayı oldu. Kameralar karşısında uzun bir açıklama yapmayan Batur'un kısa çıkışı, sosyal medyada paylaşılan kesitin odağına yerleşti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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