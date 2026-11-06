Röportaj Vermek İstemeyen Enes Batur'un Çıkışı Dikkat Çekti!
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YouTube'da oyun ve eğlence videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan Enes Batur, bu kez içerikleriyle değil, röportaj vermek istemediği anlarla dikkat çekti. Kameraların kendisine yöneldiği sırada konuşmak istemeyen Batur'un sözleri gündem oldu. Ünlü YouTuber'ın “Ya gitsene, cinnet geçireceğim” çıkışı kameralara yansıdı.
Kaynak: Gece Muhabiri
YouTube'daki videolarıyla tanınan Enes Batur, uzun bir aranın ardından dönüşüyle de konuşulmuştu.
Röportaj vermek istemediği sırada söylediği sözler dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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