Röportaj Vermek İstemeyen Enes Batur'un Çıkışı Dikkat Çekti!

Oyun videolarıyla başladığı YouTube yolculuğunu zamanla eğlence içerikleri, meydan okumalar ve vloglarla sürdüren Enes Batur, platformun en tanınan isimlerinden biri oldu. İnternette yakaladığı popülerliği sinemaya da taşıyan Batur, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? ve Enes Batur Gerçek Kahraman filmleriyle izleyici karşısına çıktı.

Bir süre içerik üretimine ara veren Batur, daha sonra “Hayattayım vlog” başlıklı videosuyla takipçilerine yeniden seslendi. Bu paylaşımında yaşadığı zor dönemi ve uzun süre içine kapandığını anlatan YouTuber'ın dönüş videosu da büyük ilgi gördü.