ROK'dan Seçim Öncesi Dikkat Çeken 'İstanbul' Çıkışı! 'Mühür Kürtlerin Elinde, İmralı Tecriti Kaldırılacak'
ROK'dan Seçim Öncesi Dikkat Çeken 'İstanbul' Çıkışı! 'Mühür Kürtlerin Elinde, İmralı Tecriti Kaldırılacak'
İktidara yakınlığıyla bilinen 'gazeteci' Rasim Ozan Kütahyalı (ROK), DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın yüzde 9 oy alması halinde yaşanabilecek senaryoları açıkladı.
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala farklı cenahlardan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. İktidara yakınlığıyla bilinen isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı, DEM Parti'nin İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın seçimdeki rolüne dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından Beştan'ın Nevruz paylaşımını alıntılayan Kütahyalı, DEM Parti'nin İstanbul'da yüzde 9 oy alması halinde çok büyük güç sahibi olacağını söyledi.
Kütahyalı paylaşımında olası senaryonun gerçekleşmesi durumunda yaşanacakları şu şekilde sıraladı:
1- İmralı’ya tecrit kaldırılacaktır
2- Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve hapisteki Kürt siyasetçiler serbest kalacaktır.
3- Kürt belediyelerine kayyum atanmayacaktır.
Mühür İstanbul Kürtleri’nin elindedir…
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