Robot Süpürgen Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
Robot Süpürgen Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
Temizlik rutinine ve yaşam şekline, evine göre robot süpürgenin senin hakkında ne düşündüğü bu testin sonunda!
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1. Öncelikle ne kadar dağınıksın?
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2. Peki ne kadar sıklıkla temizlik yapıyorsun?
3. Robot süpürgeyi ne kadar sıklıkla çalıştırıyorsun?
4. Evinin zemini ne kadar boş?
5. Peki evde patili bir dostunla mı yaşıyorsun?
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