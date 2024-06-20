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Robot Süpürgen Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

etiket Robot Süpürgen Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 13:01

Temizlik rutinine ve yaşam şekline, evine göre robot süpürgenin senin hakkında ne düşündüğü bu testin sonunda!

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1. Öncelikle ne kadar dağınıksın?

2. Peki ne kadar sıklıkla temizlik yapıyorsun?

3. Robot süpürgeyi ne kadar sıklıkla çalıştırıyorsun?

3. Robot süpürgeyi ne kadar sıklıkla çalıştırıyorsun?

4. Evinin zemini ne kadar boş?

5. Peki evde patili bir dostunla mı yaşıyorsun?

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6. Yerleri ne kadar sıklıkta silmen gerekiyor?

7. Evde halı var mı?

8. Son olarak robot süpürgeden sonra evi kendin de süpürüyor musun?

Seni çok seviyor!

Seni çok seviyor!

Çünkü sen de HomeRun 7000 Serisi Aqua XU7100/02 kadar temizliğe düşkünsün. O yüzden aslında robot süpürgene de pek iş bırakmıyorsun. Senin evin her zaman tertemiz. Düzenli olarak temizliyor, havalandırıyorsun. E böyle olunca da aslında robot süpürgen temiz alanda teftişe çıkıyor gibi oluyor. Sen gerçekten bu temizlik işini çözmüşsün!

Bazen seviyor bazen de kaçası geliyor...

Bazen seviyor bazen de kaçası geliyor...

Sen aslında temizlik konusunda iyisin ama zaman zaman tüm temizliği bırakıyorsun. Öyle olunca da iş başa kalıyor ve tüm yükü HomeRun 7000 Serisi Aqua XU7100/02 alıyor. İşte tam böyle anlarda senin pek de temiz olmadığını düşünüyor. Aslında sen çok titiz değilsin ama tabii ki yaşadığın yerin temiz olmasına özen gösteriyorsun.

Senden pek hoşlandığı söylenemez...

Senden pek hoşlandığı söylenemez...

Kabul edelim temizlik deyince sen neredeyse tüm iş yükünü HomeRun 7000 Serisi Aqua XU7100/02 robot süpürgene atıyorsun. E etraf kalabalık olunca da robot süpürgenin işleri de çok yoğunlaşıyor. Böyle olunca da sana karşı pek sevgi dolu hikayeler beslemiyor diyebiliriz. O yüzden sen de biraz ona yardım etmeye başlasan iyi olur yoksa seni terk edip gidecek...

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