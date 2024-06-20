Robot Süpürgen Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

Çünkü sen de HomeRun 7000 Serisi Aqua XU7100/02 kadar temizliğe düşkünsün. O yüzden aslında robot süpürgene de pek iş bırakmıyorsun. Senin evin her zaman tertemiz. Düzenli olarak temizliyor, havalandırıyorsun. E böyle olunca da aslında robot süpürgen temiz alanda teftişe çıkıyor gibi oluyor. Sen gerçekten bu temizlik işini çözmüşsün!