Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Robot Süpürgeler Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

etiket Robot Süpürgeler Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 10:01

Robot süpürgeler, son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte ev temizliğinde önemli bir yer edinmiş akıllı cihazlardır. Birçoğumuzun evinde hızlıca yerini almış, elimiz ayağımız olmuştur. Peki, robot süpürgeler hakkında ne kadar bilgilisin? Testi çöz birlikte öğrenelim👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk sorumuzla başlayalım! Robot süpürgeler tek seferde ıslak ve kuru temizlik yapabilir mi?

2. Tek bir şarjla 150 metrekareden fazla alanda temizlik yapabilir mi?

2. Tek bir şarjla 150 metrekareden fazla alanda temizlik yapabilir mi?

3. Robot süpürgeler kendini boşaltabilir mi?

3. Robot süpürgeler kendini boşaltabilir mi?

4. Robot süpürgeler bir saat kadar çalışır.

4. Robot süpürgeler bir saat kadar çalışır.

5. Robot süpürgeler çıkardığı yüksek sesten dolayı dezavantajlıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Robot süpürgelerin kurulumunu yapmak oldukça zahmetlidir.

6. Robot süpürgelerin kurulumunu yapmak oldukça zahmetlidir.

7. Robot süpürgeyle istediğin odayı seçip temizleyebilirsin.

8. Robotun temizlediği bölgeleri kontrol etmenin imkanı yoktur.

8. Robotun temizlediği bölgeleri kontrol etmenin imkanı yoktur.

9. Robot süpürge bir şeylere çarpmadan etraflarını temizleyebilir.

9. Robot süpürge bir şeylere çarpmadan etraflarını temizleyebilir.

10. Son olarak, robot süpürgenin en az diğer elektrikli süpürgeler kadar ultra emiş gücü vardır.

10. Son olarak, robot süpürgenin en az diğer elektrikli süpürgeler kadar ultra emiş gücü vardır.

Çok bilgilisin!

Verdiğin cevaplara göre robot süpürgeler hakkında çok bilgilisin. Neredeyse bütün soruları doğru bildin; bu, konuyla ilgili derinlemesine bir bilgiye sahip olduğunu gösteriyor. Ya bir robot süpürgeye sahipsin ya da almak için araştırma yapıyorsun. Eğer bir araştırma aşamasındaysan Philips 7000 robot süpürge çok daha az çabayla mükemmel sonuçlar elde etmek için geliştirilmiş harika bir cihaz. Mutlaka bakmanı öneririz :)

Biraz daha bilgi edinmelisin!

Verdiğin cevaplara göre robot süpürgeler hakkında bilgili olduğunu gördük ama biraz daha bilgili olman gerektiğini düşünüyoruz. Konuyla ilgili temel bir bilgiye sahipsin, ancak her gün teknolojinin gelişmesiyle birlikte robot süpürgeler de sürekli kendini yeniliyor. Bu nedenle, güncel gelişmeleri takip ederek daha derin bir anlayışa sahip olmalısın. Philips 7000 robot süpürge çok daha az çabayla mükemmel sonuçlar elde etmek için geliştirilmiş birçok özelliği olan harika bir cihaz. Robot süpürgelerle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsan bu ürünü inceleyebilirsin :)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın