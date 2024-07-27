Robot Süpürgeler Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Robot Süpürgeler Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Robot süpürgeler, son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte ev temizliğinde önemli bir yer edinmiş akıllı cihazlardır. Birçoğumuzun evinde hızlıca yerini almış, elimiz ayağımız olmuştur. Peki, robot süpürgeler hakkında ne kadar bilgilisin? Testi çöz birlikte öğrenelim👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Robot süpürgeler tek seferde ıslak ve kuru temizlik yapabilir mi?
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2. Tek bir şarjla 150 metrekareden fazla alanda temizlik yapabilir mi?
3. Robot süpürgeler kendini boşaltabilir mi?
4. Robot süpürgeler bir saat kadar çalışır.
5. Robot süpürgeler çıkardığı yüksek sesten dolayı dezavantajlıdır.
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