Roborock, Türkiye’de Bugüne Kadarki En Gelişmiş Temizlik Ekosistemini Tanıttı

Onedio Content - Onedio Editörü
17.04.2026 - 17:34

Akıllı temizlikte robot süpürgeden ıslak-kuru çözümlere uzanan yeni ürün gamı, ev temizliğinde bütünsel bir deneyimin kapısını aralıyor. Roborock, Türkiye lansmanıyla birlikte yalnızca yeni ürünlerini değil, temizlik süreçlerini uçtan uca yeniden kurgulayan ekosistem yaklaşımını da tanıttı.

170’ten fazla pazarda faaliyet gösteren ve 2014 yılından bu yana 22 milyonu aşkın kümülatif satışa ulaşan marka, IDC verilerine göre son iki yıldır dünyanın en çok tercih edilen robot süpürge markası konumunu koruyor. Türkiye’de tanıtılan yeni seri ise bu global gücün, daha entegre ve kullanıcı odaklı bir deneyime evrilmiş halini temsil ediyor.

Akıllı temizlik çözümlerinde global lider Roborock, Türkiye’de bugüne kadarki en kapsamlı ürün portföyünü tanıttı.

Robot süpürge, ıslak-kuru temizlik ve kablosuz süpürge kategorilerinde sunulan yeni nesil çözümler; yüksek emiş gücü, gelişmiş navigasyon sistemleri ve akıllı otomasyon özellikleriyle tek bir sistem altında birleşiyor.

Yeni ürün ailesinde Saros 20, Saros 20 Sonic, Qrevo Curv 2 Flow, Qrevo L Pro, F25 Ultra, F25 Ace Combo ile H60 serisi (H60 Hub Ultra ve H60) yer alıyor. Farklı temizlik ihtiyaçlarına özel geliştirilen bu ürünler, ev temizliğini tekil cihazlardan oluşan bir deneyimden çıkararak bütünsel bir yapıya dönüştürüyor.

Sadece Robot Üretmiyor, Yaşam Alanlarına Değer Katıyoruz

Roborock Asya-Pasifik Bölgesi Ürün ve Pazarlama Başkanı Dan Cham, lansmanda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Roborock olarak yalnızca robot üretmiyoruz; kullanıcılarımızın hayatına dokunan, gerçek ihtiyaçlara çözüm sunan teknolojiler geliştiriyoruz. Değişen yaşam alanlarına uyum sağlayan, sürekli gelişen bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, tek bir cihazdan öte birbirini tamamlayan çözümlerle bir ekosistem kuruyoruz. Robot süpürge çözümlerinden ıslak-kuru derin temizliğe, kablosuz günlük kullanıma kadar uzanan bu yapı, kullanıcıya ihtiyacına göre şekillenen esnek bir deneyim sunuyor.

Cham ayrıca şu bilgileri paylaştı:

“Bugün Roborock olarak 170’ten fazla pazarda faaliyet gösteriyor, 2014 yılından bu yana 22 milyonu aşkın satışa ulaşmış ve dünya genelinde milyonlarca haneye ulaşan bir marka konumundayız. IDC verilerine göre son iki yıldır dünyanın en çok tercih edilen robot süpürge markası olarak bu büyümeyi sürdürüyoruz.

Matter sertifikasına sahip robot süpürge geliştiren ilk şirketlerden biri olarak akıllı ev ekosistemleriyle entegrasyon tarafında da öncü bir rol üstleniyoruz.

Global ölçekte büyüme vizyonumuz doğrultusunda farklı alanlarda güçlü iş birlikleriyle markamızı daha geniş bir etki alanına taşıyoruz. Real Madrid ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu yaklaşımın önemli bir yansıması.”

Akıllı Temizlikte Yeni Dönem

Roborock’un yeni amiral gemisi Saros 20 ve Saros 20 Sonic, robot süpürge teknolojisinde gelişmiş algılama, akıllı navigasyon ve yüksek otomasyon seviyesini bir araya getiriyor.

Saros 20; StarSight™ Otonom Sistem 2.0 ile desteklenen yapısı, 300’den fazla nesneyi tanıyabilen gelişmiş algılama kabiliyeti sayesinde yaşam alanına dinamik şekilde uyum sağlıyor. 

Saros 20 Sonic; 36.000 Pa’ya varan emiş gücü, ultra ince gövde tasarımı ve gelişmiş eşik aşma kabiliyetiylei, evin farklı alanlarında kesintisiz bir temizlik deneyimi sunmak üzere tasarlandı. 

Saros 20 Sonic modeli ise yüksek frekanslı titreşim teknolojisi ile zorlu kirlerde daha yoğun bir silme performansı sunarak serinin yetkinliğini ileri seviyeye taşıyor. 

Qrevo Curv 2 Flow ise SpiraFlow™ kendi kendini temizleyen paspas sistemi, kenarlara %100 erişim sağlayan yapısı ve 10 mm’den daha yakın temizlik kabiliyetiyle özellikle ulaşılması zor alanlarda etkin performans sunarak sistemin tamamlayıcı unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Islak ve Kuru Temizlikte Yeni Standart

Roborock’un F25 Serisi, ıslak ve kuru temizlik süreçlerini tek bir deneyimde birleştiriyor.

Serinin öne çıkan modeli F25 Ultra, VaporFlow™ ve WaveFlow™ teknolojileri sayesinde yüksek sıcaklık destekli buhar ve sıcak su ile derinlemesine temizlik sunarken, güçlü emiş performansı ile günlük kullanımda yüksek verim sağlıyor. 

180° yatabilen başlık yapısı ve yapay zekâ destekli SlideTech 2.0 sistemi sayesinde özellikle mobilya altı gibi ulaşılması zor alanlarda etkin bir temizlik sağlanıyor. 

Kendi kendini temizleyen ve kurutan sistemleriyle F25 Ultra, kullanıcı müdahalesini minimuma indirerek temizlik süreçlerini daha pratik hale getiriyor.

F25 Ace Combo ise modüler yapısı sayesinde farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayarak tek cihazla çok yönlü temizlik imkânı sunuyor.

Kablosuz Temizlikte Günlük Pratiklik

H60 Serisi, güçlü performansı kullanım kolaylığıyla bir araya getirerek günlük temizlik ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunuyor.

210 AW’ye varan emiş gücü ve 7200 vuruş/dk fırça teknolojisi sayesinde özellikle halı ve sert zeminlerde etkili sonuçlar sunan seri, aynı zamanda ışık destekli temizlik başlıkları ile görünmeyen tozları ortaya çıkarıyor. 

Hafif yapısı, ergonomik tasarımı ve çoklu başlık seçenekleriyle H60 Serisi, ev içi temizlikte konforu artırıyor.

