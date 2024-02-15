Rezervlerde Düşüş Sürdü: KKM Azalırken, Döviz Alan da Olmadı!
Rezervlerde Düşüş Sürdü: KKM Azalırken, Döviz Alan da Olmadı!
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 543,30 milyon dolar düşüş gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri 517 milyon dolar düşüş gösterdi.
Bir önceki hafta 28 milyar 40 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 761 milyon dolar artarak 28 milyar 801 milyon dolara çıktı.
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