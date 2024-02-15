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Rezervlerde Düşüş Sürdü: KKM Azalırken, Döviz Alan da Olmadı!

Rezervlerde Düşüş Sürdü: KKM Azalırken, Döviz Alan da Olmadı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.02.2024 - 15:40

TCMB toplam rezervleri 517 milyon dolar azaldı. KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 543 milyon dolar azaldı. Veriler 2 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.

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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 382,5 milyar TL'den 2 trilyon 367,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 941,1 milyar TL'den 12 trilyon 9 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 14 trilyon 871,1 milyar TL'den 14 trilyon 866,4 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 533,2 milyar TL'den 1 trilyon 539 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 247,4 milyar TL'den 1 trilyon 251,1 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 196,1 milyar TL'den 197,1 milyar TL'ye yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 543,30 milyon dolar düşüş gösterdi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 543,30 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 290,30 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 9 Şubat ile sona eren haftada 175 milyar 747 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 7,10 milyon dolar azalarak 102 milyar 849,40 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 463,90  milyon dolar artarak 72 milyar 897,70 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 31 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 584 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 614 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri 517 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri 517 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 9 Şubat itibarıyla 172 milyon dolar azalarak 86 milyar 538 milyon dolardan, 86 milyar  366 milyon dolara indi. Altın rezervleri 48 milyar 905 milyon dolardan 48 milyar 561 milyon dolara geriledi. Böylece toplam rezervler 135 milyar 144 milyon dolardan, 134 milyar 927 milyon dolara gelmiş oldu.

Bir önceki hafta 28 milyar 40 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 761 milyon dolar artarak 28 milyar 801 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 28 milyar 40 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 761 milyon dolar artarak 28 milyar 801 milyon dolara çıktı.
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