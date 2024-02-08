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Rezervler, Döviz Mevduat, KKM Aynı Anda Azaldı: Yabancı Hisse Aldı

Rezervler, Döviz Mevduat, KKM Aynı Anda Azaldı: Yabancı Hisse Aldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.02.2024 - 15:31

2 Şubat ile biten haftanın haftalık verileri açıklandı. TCMB'nin verilerinde toplam rezervlerin 1,7 milyar dolar azaldığı görülürken, Borsa'da yabancı hisse senetlerinde alım yaptı. BDDK, KKM ve katılma hesaplarında düşüşün sürdüğünü açıklarken, vatandaş döviz alımına ara vermiş görüldü.

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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 458,5 milyar TL'den 2 trilyon 382,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 837,5 milyar TL'den 11 trilyon 941,1 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 15 trilyon 101,3 milyar TL'den 14 trilyon 871,1 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 526,9 milyar TL'den 1 trilyon 533,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 206,9 milyar TL'den 1 trilyon 247,4 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 194,7 milyar TL'den 196,1 milyar TL'ye yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 86,30 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 86,30 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 178 milyar 376,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 Şubat ile sona eren haftada 176 milyar 290,30  milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 39,20 milyon dolar artarak 103 milyar 856,50 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 3 milyar 125,60 milyon dolar azalarak 72 milyar 433,80 milyon dolara geriledi,

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 382 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 675 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 3 milyar 57 milyon dolar düşüş gösterdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 2 Şubat haftasında 62,5 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 2 Şubat haftasında 62,5 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 51,2 milyon dolar oldu. 

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 7,7 milyon dolar, DİBS (Teminat) alımları net 5,4 olurken DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları net 3,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri 1 milyar 717 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri 1 milyar 717 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 2 Şubat itibarıyla 2 milyar 616 milyon dolar azalarak 89 milyar 154 milyon dolardan, 86 milyar 538 milyon dolara indi. Altın rezervleri 48 milyar 7 milyon dolardan 48 milyar 905 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 137 milyar 161 milyon dolardan, 135 milyar 444 milyon dolara gelmiş oldu.

Bir önceki hafta 30 milyar 678 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 638 milyon dolar azalarak 28 milyar 40 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 30 milyar 678 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 638 milyon dolar azalarak 28 milyar 40 milyon dolara indi.

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