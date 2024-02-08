Rezervler, Döviz Mevduat, KKM Aynı Anda Azaldı: Yabancı Hisse Aldı
Rezervler, Döviz Mevduat, KKM Aynı Anda Azaldı: Yabancı Hisse Aldı
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 86,30 milyon dolar artış gösterdi.
Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 2 Şubat haftasında 62,5 milyon dolar net hisse alışı yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri 1 milyar 717 milyon dolar düşüş gösterdi.
Bir önceki hafta 30 milyar 678 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 638 milyon dolar azalarak 28 milyar 40 milyon dolara indi.
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