Restoranlar ve Mağazalar Enflasyon Suçunu Kabul Etmedi: "Maliyetler Zorluyor"
Restoranlar ve Mağazalar Enflasyon Suçunu Kabul Etmedi: "Maliyetler Zorluyor"
Enflasyondaki yükselişle alım gücü düşen vatandaşın fiyat algısı da yerle bir olmuş durumda. Geçen aylarda dışarıda yeme-içme fiyatlarını boykota varan tepkilerde restoranlar ve AVM'lerdeki mağazalar ise fiyatları kendilerinin yükseltmediğini belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Önce giyim sonrasında gıdada yurt dışı fiyatlarının kur farkına karşın Türkiye'den yüksek olması gündemde yerini kaybetmiyor. Bu kez sektör temsilcileri Türkiye'nin neden yurt dışından daha pahalı olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Avm ve caddelerde fahiş kira artışları ve "referans fiyat" nedeniyle maliyetler, enflasyonu körüklüyor" dedi.
Perakende sektöründe öncelikli sorunun yüksek maliyet artışı olduğunu belirten Öncel, maliyet artışında da ithal girdilere uygulanan ilave gümrük vergileriyle referans fiyat uygulaması ve fahiş kira artışı taleplerinin olduğunu belirtti.
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, "Artan pahalığının sebebi restoranlar değil" dedi.
"Artan pahalığının sebebi restoranlar değil."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın