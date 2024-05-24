Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Restoranlar ve Mağazalar Enflasyon Suçunu Kabul Etmedi: "Maliyetler Zorluyor"

Restoranlar ve Mağazalar Enflasyon Suçunu Kabul Etmedi: "Maliyetler Zorluyor"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.05.2024 - 11:48

Enflasyondaki yükselişle alım gücü düşen vatandaşın fiyat algısı da yerle bir olmuş durumda. Geçen aylarda dışarıda yeme-içme fiyatlarını boykota varan tepkilerde restoranlar ve AVM'lerdeki mağazalar ise fiyatları kendilerinin yükseltmediğini belirtiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Önce giyim sonrasında gıdada yurt dışı fiyatlarının kur farkına karşın Türkiye'den yüksek olması gündemde yerini kaybetmiyor. Bu kez sektör temsilcileri Türkiye'nin neden yurt dışından daha pahalı olduğunu açıkladı.

Önce giyim sonrasında gıdada yurt dışı fiyatlarının kur farkına karşın Türkiye'den yüksek olması gündemde yerini kaybetmiyor. Bu kez sektör temsilcileri Türkiye'nin neden yurt dışından daha pahalı olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Avm ve caddelerde fahiş kira artışları ve "referans fiyat" nedeniyle maliyetler, enflasyonu körüklüyor" dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Avm ve caddelerde fahiş kira artışları ve "referans fiyat" nedeniyle maliyetler, enflasyonu körüklüyor" dedi.

BloombergHT'nin haberine göre, BMD Başkanı Sinan Öncel, sektördeki fiyat artışlarında yüksek maliyet artışları ve fahiş kira artışı taleplerinin sorun olduğunu belirtti. 

Öncel, AVM ve cadde mağazalarında 6 kata varan kira artış talepleriyle karşılaştıklarını açıkladı. 'Referans fiyat' kaynaklı maliyet artışlarının da enflasyonla mücadelede sorun yarattığını belirtti.

Perakende sektöründe öncelikli sorunun yüksek maliyet artışı olduğunu belirten Öncel, maliyet artışında da ithal girdilere uygulanan ilave gümrük vergileriyle referans fiyat uygulaması ve fahiş kira artışı taleplerinin olduğunu belirtti.

Perakende sektöründe öncelikli sorunun yüksek maliyet artışı olduğunu belirten Öncel, maliyet artışında da ithal girdilere uygulanan ilave gümrük vergileriyle referans fiyat uygulaması ve fahiş kira artışı taleplerinin olduğunu belirtti.

İthal etmek zorunda kaldıkları hammadde ve ara mamullerde, vergilerin ortalamanın üzerinde maliyete neden olduğunu belirten sektör temsilcisi, bitmiş ürünlerde de 'referans fiyat' uygulamasının fiyatlara yansıdığını belirtti. 

Astronomik kira artışlarının da birim maliyette payının yükselmesiyle fiyatların arttığını ve kârlılığı da olumsuz etkilediğini vurgulayan Öncel, 'Ne yazık ki birçok kategoride Avrupa’dan pahalı bir ülke durumuna geldik' dedi.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, "Artan pahalığının sebebi restoranlar değil" dedi.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, "Artan pahalığının sebebi restoranlar değil" dedi.

TURYİD Başkanı Demirer, son 4 yılda maliyetler yüzünden kâr oranının düştüğünü belirterek, pahalılığın sebebinin restoranlar olmadığını kaydetti.

"Artan pahalığının sebebi restoranlar değil."

"Artan pahalığının sebebi restoranlar değil."

Kaya Demirer, kârlarının bir bardak su seviyesine indiğini  söylerken, Ekonomim'in haberine göre, '2020’de 9,35 olan euro bu yıl 34,57 TL. Asgari ücret yüzde 602, yiyecek içecek maliyetleri yüzde 751, enerji yüzde 710 arttı. Matematik belli. Eskiden 100 euroya yediğiniz yemeyi 200 eurodan aşağı yeme şansınız yok. Arada çürük elmalar olabilir ama artan pahalığının sebebi restoranlar değil' dedi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın