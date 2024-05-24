Restoranlar ve Mağazalar Enflasyon Suçunu Kabul Etmedi: "Maliyetler Zorluyor"

İthal etmek zorunda kaldıkları hammadde ve ara mamullerde, vergilerin ortalamanın üzerinde maliyete neden olduğunu belirten sektör temsilcisi, bitmiş ürünlerde de 'referans fiyat' uygulamasının fiyatlara yansıdığını belirtti.

Astronomik kira artışlarının da birim maliyette payının yükselmesiyle fiyatların arttığını ve kârlılığı da olumsuz etkilediğini vurgulayan Öncel, 'Ne yazık ki birçok kategoride Avrupa’dan pahalı bir ülke durumuna geldik' dedi.