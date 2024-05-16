Replik Testi: En İyi Jiletle Tıraş Olan Unutulmaz Ünlüleri Bilmeye Çalışıyoruz!
Replik Testi: En İyi Jiletle Tıraş Olan Unutulmaz Ünlüleri Bilmeye Çalışıyoruz!
Türk sinemasının en unutulmaz filmlerinden Neşeli Günler'de Şener Şen'in hayat verdiği 'Ziya' karekterinin meşhur jilet sahnesini bilmeyeniniz yoktur. Hadi biraz hafızaları zorlayalım ve unutulmaz replikte yer alan siyaset dünyasından spora kadar o dönemin en meşhur isimlerini bulmaya çalışalım...
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"En iyi jilet budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor." Hazırsanız sorular geliyor...
1. Rahmetli Başkan Kennedy mi, rahmetli başkan Nixon mı?
2. Taçsız kral Pele mi, Maradona mı?
3. Beckenbauer mi, Müller mi?
4. Kaleci Maier mi yoksa Taffarel mi?
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5. Nadia Komanachi mi Olga Korbut mu?
6. Brigitte Bardot mu Sophia Loren mi?
7. Ve son olarak Fenerbahçeli Cemil mi Galatasaraylı Metin mi?
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