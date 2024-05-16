Replik Testi: En İyi Jiletle Tıraş Olan Unutulmaz Ünlüleri Bilmeye Çalışıyoruz!

Türk sinemasının en unutulmaz filmlerinden Neşeli Günler'de Şener Şen'in hayat verdiği 'Ziya' karekterinin meşhur jilet sahnesini bilmeyeniniz yoktur. Hadi biraz hafızaları zorlayalım ve unutulmaz replikte yer alan siyaset dünyasından spora kadar o dönemin en meşhur isimlerini bulmaya çalışalım...