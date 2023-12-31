Renklerimiz Farklı Olsa da Kanımız Bir!

Rakibin gollerini alkışlayan ve dönemin Fenerbahçe başkanı Aziz YILDIRIM’ın elini sıkarak rebrik eden Özhan CANAYDIN, camiası tarafından eleştirilmiş ama ‘’DÜNYA FAİR PLAY’’ konseyi tarafından ödüle layık görülmüştü. Dünya Fair Play Konseyi rakibin gollerini alkışlayarak örnek davranışta bulunan Galatasaray Kulübünün Başkanı’nı ‘’KUTLAMA MEKTUBU’’na değer bulmuştu.
2010 yılında Özhan CANAYDIN aramızdan ayrılırken Fenerbahçe camiası örnek bir davranış sergileyecekti. Fenerbahçeli taraftarlar maraton tribününde ‘’MEKANIN CENNET OLSUN CENTİLMEN BAŞKAN’’, pankartı açarken futbolcularsa ‘’SAYIN ÖZHAN CANAYDIN’I SAYGIYLA ANIYORUZ’’ pankartıyla sahaya çıkarak ahde vefa göstereceklerdi.
Aradan geçen onca yıla rağmen spor sahalarında böyle güzel örnekleri görmek neredeyse imkansız hale geldi. Ta ki Suudi Arabistan’da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde yaşanan olaylara kadar. Takımların Mustafa Kemal Atatürk’ü anan pankartlar ve formalarla çıkmak istemesi üzerine ev sahibi organizatörlerle yaşanan anlaşmazlık yüzünden maç iptal olurken, tüm futbol kulüpleri ve sporseverler tek yürek oldu.
Beşiktaş resmi sosyal medya hesaplarından ‘’Kapımız açık! Cumhuriyetimizin 100. Yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz. ’ diyerek iki büyük kulübe destek oldu.
Samsunspor da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk ve Samsunspor logolu bir fotoğraf ile “Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerine yer verdi. Kayserispor, kulüp logosunun içine Atatürk resmi koyarken 'Atam izindeyiz' diye yazdı.
Hasılı; aradan geçen yıllar, futbol dünyasında yaşanan maddi kaygılar, sporcu profillerinin değişmesi sonucu edebi dostluk yerini, ezeli rekabete bıraktı. Halen devam eden bu rekabet ortamında, hangi renkten olursa olsun, en ufak acıda birleşmesini bilen bu renkler, belki de ebedi dostluğun asla bitmeyecek olmasındandır…
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