Renklerimiz Farklı Olsa da Kanımız Bir!

Altan’ın aklında Galatasaray’a geçip Milli Takım’ da kurduğu dostlukları tüm seneye yaymak vardı. Buna karşılık Yenilmez Armada’ın cüsseli bir pivota duyduğu ihtiyaç da hiç olmadığı kadar şiddetliydi. Türkiye’de Galatasaray’ın pota altındaki derin boşluğu doldurabilecek tek oyuncu vardı ve şanslıydılar ki, kendisi dönüş yolunda sarı kırmızılı eşofmanlarıyla hemen yanlarında oturuyordu. Kafile Türkiye’ye vardığında Galatasaray’lı oyuncuların buluştuğu 0302 model Mercedes, Türk basketbolunun kırılma anlarından birinin adresi olacaktı. Otobüs Hasnun Galip’e yaklaşırken Turgut Atakol’da aralarına katıldı. Altan’ın yanındaki koltuğa oturdu ve herkesin merak ettiği soruyu sordu. 'Önümüzdeki sezon ne yapacaksın?’’ Atakol’a büyük bir saygı duyan Altan, 'Ağabey, sen ne emredersen onu yapacağım.’’ diye karşılık verdi.

‘’Peki o zaman, seni Fenerbahçe’ye gönderiyorum.’’

Yalçın Granit’in, Turgut ATAKOL’a neden böyle bir şey yaptığını sorduğunda alacağı yanıt şöyle olacaktı:

‘’Türkiye’de basketbolu büyütmek istiyorsak Fenerbahçe’nin ortaya çıkmasından başka çaremiz yoktu.’’ (Adanmak, Bir Hayalin Peşinde YALÇIN GRANİT ve Türk Basketbolunun Hikâyesi)

Turgut ATAKOL’un ezeli rekabet adına attığı bu adım, yıllar sonra parkeden yeşil sahalara taşınır. Taraflar aynı, sporcular farklı, ruh ise aynı ruh. Galatasaray’ın efsane futbolcusu Taçsız Kral lakabıyla anılan Metin OKTAY 1968-1969 sezonunda yapacağı jübile maçını Fenerbahçe’ye karşı yapmak ister. Fenerbahçe yöneticisi Eşref AYDIN’ın tek bir şartı olur: 'Fenerbahçe kulübü ve taraftarı her zaman sana hayrandı. 10 dakikalığına da olsa Fenerbahçe forması giyer misin?' Oktay’ın yanıtıysa 'Şeref duyarım.' olur. Maç günü gelir ve Oktay ile Bartu formalarını değiştirir. Galatasaray’ın efsanesi Metin Fenerbahçe, Fenerbahçe’nin efsanesi Can Bartu’ysa 10 dakika süreyle Galatasaray forması ile mücadele eder.

Bu tarihi jübileden hemen sonra bir Fransız futbol dergisi Metin Oktay ile röportaj yapar ve kendisine şu soruyu sorar:

'Yaklaşık bir yıl önce, ezel, rakibiniz Fenerbahçe’ye ağları yırtan bir gol attınız, bu gol ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?'

Metin OKTAY: 'O gol bugün bile hatırlanıyorsa bu Fenerbahçe’nin büyüklüğünden dolayıdır.'