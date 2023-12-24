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Regl Diyen Kadınları Darlayıp Bi' de Üstüne Tetiklenen Hesaba Kullanıcılar Ağzının Payını Verdi

Regl Diyen Kadınları Darlayıp Bi' de Üstüne Tetiklenen Hesaba Kullanıcılar Ağzının Payını Verdi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 16:17

Kadınlar için nefes almak kadar doğal olan regl sürecine 21. yüzyılda hala enteresan bir biçimde tetiklenenler var. Bir kullanıcı regl dediği için kendisini darlayan kişiyi ifşa edince diğer kadınlar da bu ifşaya aldıkları mesajlarla katıldılar.

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Ergenlikten menopoza kadar hemen her sağlıklı kadının belirli döngülerle regl olduğunu ortaokul fen bilgisi derslerimizde öğrenmiştik.

Ergenlikten menopoza kadar hemen her sağlıklı kadının belirli döngülerle regl olduğunu ortaokul fen bilgisi derslerimizde öğrenmiştik.

Fakat görünüşe göre bazıları durumu kabullenmekte (?) zorlanmakla kalmıyor kadınların oldukça normal bu süreçlerinden bahsetmelerini de istemiyor!

Bir kadın reglden bahsettiği için kutsal su görmüş şeytan gibi tetiklenen bir kullanıcıyı ifşa ettiğinde muhtemelen yalnız olduğunu düşünüyordu.

Bir kadın reglden bahsettiği için kutsal su görmüş şeytan gibi tetiklenen bir kullanıcıyı ifşa ettiğinde muhtemelen yalnız olduğunu düşünüyordu.
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Fakat muhtemelen "regl devriyesi" olduğunu düşünen bu hesap sahibi...

Fakat muhtemelen "regl devriyesi" olduğunu düşünen bu hesap sahibi...

Pek çok diğer kadını da konu hakkında "uyarmayı" kendine görev bilmiş gibi görünüyor!

Pek çok diğer kadını da konu hakkında "uyarmayı" kendine görev bilmiş gibi görünüyor!
twitter.com

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Görüyoruz ki bu fahri regl devriyesi aslında kadınlar arasında hayli tanınan biri!

Görüyoruz ki bu fahri regl devriyesi aslında kadınlar arasında hayli tanınan biri!

Regl denildiği an kan kokusu alan köpek balığı gibi olay yerinde biten hesap sahibi bu mesajlarıyla ahalinin dalga konusu olmaktan kurtulamadı elbette.

Regl denildiği an kan kokusu alan köpek balığı gibi olay yerinde biten hesap sahibi bu mesajlarıyla ahalinin dalga konusu olmaktan kurtulamadı elbette.
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Belki "açık açık regl demeniz ne kadar doğru bir şey" demeye programlanmıştır?

Belki "açık açık regl demeniz ne kadar doğru bir şey" demeye programlanmıştır?
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Benzer işler.

Benzer işler.
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Ona gerçeği kim söylemek ister?

Ona gerçeği kim söylemek ister?
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Reglilililoy fena fikir değilmiş aslında.

Reglilililoy fena fikir değilmiş aslında.
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Ne diyelim, umarız kendisi bu mesajları görüp krize girmiyordur. 😏

Ne diyelim, umarız kendisi bu mesajları görüp krize girmiyordur. 😏
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