Regl Diyen Kadınları Darlayıp Bi' de Üstüne Tetiklenen Hesaba Kullanıcılar Ağzının Payını Verdi
Regl Diyen Kadınları Darlayıp Bi' de Üstüne Tetiklenen Hesaba Kullanıcılar Ağzının Payını Verdi
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Ergenlikten menopoza kadar hemen her sağlıklı kadının belirli döngülerle regl olduğunu ortaokul fen bilgisi derslerimizde öğrenmiştik.
Bir kadın reglden bahsettiği için kutsal su görmüş şeytan gibi tetiklenen bir kullanıcıyı ifşa ettiğinde muhtemelen yalnız olduğunu düşünüyordu.
Fakat muhtemelen "regl devriyesi" olduğunu düşünen bu hesap sahibi...
Pek çok diğer kadını da konu hakkında "uyarmayı" kendine görev bilmiş gibi görünüyor!
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Görüyoruz ki bu fahri regl devriyesi aslında kadınlar arasında hayli tanınan biri!
Regl denildiği an kan kokusu alan köpek balığı gibi olay yerinde biten hesap sahibi bu mesajlarıyla ahalinin dalga konusu olmaktan kurtulamadı elbette.
Belki "açık açık regl demeniz ne kadar doğru bir şey" demeye programlanmıştır?
Benzer işler.
Ona gerçeği kim söylemek ister?
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Reglilililoy fena fikir değilmiş aslında.
Ne diyelim, umarız kendisi bu mesajları görüp krize girmiyordur. 😏
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