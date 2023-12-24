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Kadın Vücudu Hakkında Erkeklerin Muhtemelen Daha Önce Duymadığı Birbirinden İlginç Bilgiler

Kadın Vücudu Hakkında Erkeklerin Muhtemelen Daha Önce Duymadığı Birbirinden İlginç Bilgiler

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 13:31

Kadın vücudu birçok gizem barındırır. Bazı durumları sadece kadınlar bilir. Kadın vücudu hakkında erkeklerin daha önce duymadığı bilgileri için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Regl dönemimiz her ay aynı geçmiyor. Bazı aylar korkunç oluyor."

1. "Regl dönemimiz her ay aynı geçmiyor. Bazı aylar korkunç oluyor."

2. "Adet dönemimizde (ped giyerken) uzun süre oturduktan sonra kalktığımızda, biriken kanın boşalmasını hissediyoruz. Tuvalete gitmemiz ve sızma olmadığından emin olmamız gerekiyor."

2. "Adet dönemimizde (ped giyerken) uzun süre oturduktan sonra kalktığımızda, biriken kanın boşalmasını hissediyoruz. Tuvalete gitmemiz ve sızma olmadığından emin olmamız gerekiyor."

3. "Regl dönemindeyken duş al. Duştan çık ve kurulanmaya başla. Hapşur. Hemen tekrar duşa gir."

3. "Regl dönemindeyken duş al. Duştan çık ve kurulanmaya başla. Hapşur. Hemen tekrar duşa gir."

4. "Kadınlar meme bölgelerinde nedeni bilinmeyen ani, keskin ağrılar yaşarlar ve kimse neden olduğunu bilmez. Buna mastalji denir ve gerçekten rahatsız edici bir durum."

4. "Kadınlar meme bölgelerinde nedeni bilinmeyen ani, keskin ağrılar yaşarlar ve kimse neden olduğunu bilmez. Buna mastalji denir ve gerçekten rahatsız edici bir durum."

5. "Göğüs büyüklüğü, üretilen anne sütü miktarı ile ilgili değil. Birçok kadın, büyük göğüslerin daha fazla süt anlamına geldiğini düşünür."

5. "Göğüs büyüklüğü, üretilen anne sütü miktarı ile ilgili değil. Birçok kadın, büyük göğüslerin daha fazla süt anlamına geldiğini düşünür."
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6. "Doğumdan sonra plasentanın rahmin duvarından ayrılması, büyük bir yara bırakır. Bu, doğumdan sonra uzun süre kanama yaşamanın önemli nedenlerinden biri."

6. "Doğumdan sonra plasentanın rahmin duvarından ayrılması, büyük bir yara bırakır. Bu, doğumdan sonra uzun süre kanama yaşamanın önemli nedenlerinden biri."

7. "Göğüslerimiz büyümeye başladığında, acı verir. Göğüs bölgesi aşırı derecede hassas bir şekilde ağrılı hale gelir."

7. "Göğüslerimiz büyümeye başladığında, acı verir. Göğüs bölgesi aşırı derecede hassas bir şekilde ağrılı hale gelir."

8. "Bazen hapşırmak gerçekten acı veriyor. Bu kişinin yumurtalık kistleri olduğu anlamına gelebilir."

8. "Bazen hapşırmak gerçekten acı veriyor. Bu kişinin yumurtalık kistleri olduğu anlamına gelebilir."

9. "Emzirirken süt tek bir delikten çıkmaz, birden fazla delikten fışkırır."

9. "Emzirirken süt tek bir delikten çıkmaz, birden fazla delikten fışkırır."

10. "Büyük göğüsler gerçekten ağırlık yapıyor."

10. "Büyük göğüsler gerçekten ağırlık yapıyor."
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11. "Tampon taktığımızda tahrik olmuyoruz."

11. "Tampon taktığımızda tahrik olmuyoruz."

12. "Çoğu kadın tek gecelik ilişkilerde orgazm olamaz."

12. "Çoğu kadın tek gecelik ilişkilerde orgazm olamaz."

13. "Kadınların da vücutlarında tüy ve ciltlerinde renk değişikliği var."

13. "Kadınların da vücutlarında tüy ve ciltlerinde renk değişikliği var."

14. "Regl krampları gerçek bir kalp krizi kadar acı verici olabilir. Biz her ay karnımızda kalp krizi geçirerek, kanayarak dolaşıyoruz ve normalde yaptığımız her şeyi hiçbir şey olmamış gibi yapmamız bekleniyor."

14. "Regl krampları gerçek bir kalp krizi kadar acı verici olabilir. Biz her ay karnımızda kalp krizi geçirerek, kanayarak dolaşıyoruz ve normalde yaptığımız her şeyi hiçbir şey olmamış gibi yapmamız bekleniyor."

15. "Genellikle bir göğüsümüz diğerinden daha büyük."

15. "Genellikle bir göğüsümüz diğerinden daha büyük."

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