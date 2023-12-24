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Uzman Doktor Açıkladı: Jinekolog Randevunuzdan Önce Asla Yapmamanız Gerekenler

Uzman Doktor Açıkladı: Jinekolog Randevunuzdan Önce Asla Yapmamanız Gerekenler

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 16:01

Rahim ağzı tarama testleri, tüm kadınlar için önemlidir ve bazıları için korkutucu bir deneyim olabiliyor. Bir uzman doktor, smear testi veya jinekolog randevusundan önce asla yapmamanız gereken şeyi paylaşıyor. Gelin neymiş birlikte öğrenelim. 👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/weird-n...
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Her kadının jinekolojik tarama, smear testleri gibi durumlarla karşılaşması kaçınılmazdır.

Her kadının jinekolojik tarama, smear testleri gibi durumlarla karşılaşması kaçınılmazdır.

Ancak, bu tür randevulardan önce dikkat edilmesi gereken belirli noktalar olduğunu biliyor muydunuz? Smear testi, bazı kadınlar için kolay bir süreç olabilirken, diğerleri için oldukça stresli bir deneyim olabilir. Bu nedenle, randevunuzdan önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Doktorlar genellikle, kadınların bu tür randevulardan en az 24 saat önce cinsel ilişkiye girmemelerini tavsiye ederler.

Doktorlar genellikle, kadınların bu tür randevulardan en az 24 saat önce cinsel ilişkiye girmemelerini tavsiye ederler.

Smear testleri, kadınların genel rahim ağzı sağlığını inceleyebilme ve problemleri tespit edebilme yeteneği nedeniyle kadın sağlığının önemli bir parçasıdır. Bu yüzden kadınların, çağrıldıklarında testlerini yaptırmaları önemlidir.

Bu konuda daha kadın sağlığı konusunda uzman Dr. Susanna Unsworth şöyle diyor;

Bu konuda daha kadın sağlığı konusunda uzman Dr. Susanna Unsworth şöyle diyor;

'Eğer bir smear testi yaptırıyorsanız, kayganlaştırıcılar ve spermisidler sonuçları etkileyebilir. Bu nedenle randevudan önce cinsel ilişkiden kaçınmanız, ayrıca herhangi bir krem veya fitil kullanmamış olmanız öneririz.'

"Gelmeden önce aşırı temizlik yapma ihtiyacı hissetmeyin, bu daha çok zarar verebilir."

"Gelmeden önce aşırı temizlik yapma ihtiyacı hissetmeyin, bu daha çok zarar verebilir."

'Su ve basit kokusuz ürünlerle dış temizlik (ideal olarak vulva için pH dengeli) genel hijyen için önemlidir, ancak aşırı yıkamayın ve kesinlikle iç temizlik yapmayın.'

Kadınların sadece "kendilerinin rahat hissettiği şeyi" yapmaları gerekiyor.

Doktorlar zaten aklınıza hayalinize gelebilecek her şeyi gördü ve aynı durum iç çamaşırı için de geçerli. Bu nedenle en rahat hissettiğiniz şeyi giymenizi öneriyorlar.

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Dr. Susanna'nın üzerinde durduğu bir diğer nokta, semptomlar hakkında yalan söylememekti.

Dr. Susanna'nın üzerinde durduğu bir diğer nokta, semptomlar hakkında yalan söylememekti.

Kadınlara adet döngüleri, anormal kanamalar, akıntılar, kokular ve cinsel aktiviteleri hakkında sorular sorulacak ve bununla ilgili 'utanılacak bir durum olmadığını' ve yalan söylemeye gerek olmadığını belirtti. Size her türlü soru sorulacak, bu yüzden regl döngüleri ile birlikte özellikle 'döngüler arasında' anormal 'herhangi bir kanama' olup olmadığını kesinlikle takip etmemiz gerektiğini söylüyor.

Ayrıca, randevunuz geldiğinde kanamanızın olması, randevunuzu iptal etmeniz gerektiği anlamına gelmez.

Ayrıca, randevunuz geldiğinde kanamanızın olması, randevunuzu iptal etmeniz gerektiği anlamına gelmez.

Bu tamamen neden gittiğinize bağlıdır. Spiral takmak, adet döneminizdeyken aslında daha kolaydır, ama rahim ağzı taraması yaptırırken kanamasız olmak en iyisidir. Düzensiz bir şekilde kanıyorsanız, değerlendirilmeniz önemlidir, bu yüzden kanamanız olup olmaması önemli değildir.

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