Uzman Doktor Açıkladı: Jinekolog Randevunuzdan Önce Asla Yapmamanız Gerekenler
Uzman Doktor Açıkladı: Jinekolog Randevunuzdan Önce Asla Yapmamanız Gerekenler
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/weird-n...
Rahim ağzı tarama testleri, tüm kadınlar için önemlidir ve bazıları için korkutucu bir deneyim olabiliyor. Bir uzman doktor, smear testi veya jinekolog randevusundan önce asla yapmamanız gereken şeyi paylaşıyor. Gelin neymiş birlikte öğrenelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her kadının jinekolojik tarama, smear testleri gibi durumlarla karşılaşması kaçınılmazdır.
Doktorlar genellikle, kadınların bu tür randevulardan en az 24 saat önce cinsel ilişkiye girmemelerini tavsiye ederler.
Bu konuda daha kadın sağlığı konusunda uzman Dr. Susanna Unsworth şöyle diyor;
"Gelmeden önce aşırı temizlik yapma ihtiyacı hissetmeyin, bu daha çok zarar verebilir."
Kadınların sadece "kendilerinin rahat hissettiği şeyi" yapmaları gerekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dr. Susanna'nın üzerinde durduğu bir diğer nokta, semptomlar hakkında yalan söylememekti.
Ayrıca, randevunuz geldiğinde kanamanızın olması, randevunuzu iptal etmeniz gerektiği anlamına gelmez.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın