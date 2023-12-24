Uzman Doktor Açıkladı: Jinekolog Randevunuzdan Önce Asla Yapmamanız Gerekenler

Ancak, bu tür randevulardan önce dikkat edilmesi gereken belirli noktalar olduğunu biliyor muydunuz? Smear testi, bazı kadınlar için kolay bir süreç olabilirken, diğerleri için oldukça stresli bir deneyim olabilir. Bu nedenle, randevunuzdan önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı hususlar bulunmaktadır.