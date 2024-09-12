Real Madrid'in Yıldızı Bellingham'dan Milli Para Yüzücü Sümeyye Boyacı Paylaşımı
Real Madrid'in Yıldızı Bellingham'dan Milli Para Yüzücü Sümeyye Boyacı Paylaşımı
Real Madrid’in genç yıldızı Jude Bellingham, milli para yüzücü Sümeyye Boyacı’ya sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir övgüde bulundu.
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50 metre sırtüstü S5 kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 21 yaşındaki milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, Almanya’nın Herzogenaurach kasabasında düzenlenen ünlü bir spor markasının etkinliğine katıldı.
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Boyacı, etkinlikte Real Madrid’in formda oyuncusu Bellingham ile tanışma fırsatı yakaladı.
İki başarılı sporcu, etkinlik sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak takipçileriyle buluşturdu.
Sporcumuz, İngiliz yıldızla tanışmanın kendisi için unutulmaz bir an olduğunu vurguladı.
İngiliz futbolcu ise “Gerçek ilham kaynağı” ifadesiyle milli sporcuya olan sevgisini dile getirdi.
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