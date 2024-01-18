Rauf Denktaş'ın En Büyük Sırrı! Büyük Oğlu Raif Denktaş'in Ölümünün Arkasındaki Sır Perdesini Biliyor muydu?

Yaşanan askeri darbe ile Raif’in hayalleri yok olmaya yüz tutar. Zira Kıbrıs artık Türkiye’nin barış için garantörlük görevi üstlendiği bir toprak parçası değil, kendi jeo-stratejik hedefleri kapsamında yerleştiği bir üstür.

Demografik yapısı değişen Kıbrıs'ta, Raif'in babası Rauf Denktaş, Kuzey'de ilan edilen Türk devletinin kurucu cumhurbaşkanı olur.

Raif'in görüşleri ise babasının tüm ısrarlarına rağmen değişmez.