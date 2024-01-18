Rauf Denktaş'ın En Büyük Sırrı! Büyük Oğlu Raif Denktaş'in Ölümünün Arkasındaki Sır Perdesini Biliyor muydu?
Rauf Denktaş'ın En Büyük Sırrı! Büyük Oğlu Raif Denktaş'in Ölümünün Arkasındaki Sır Perdesini Biliyor muydu?
KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 12. yılında törenlerle anılıyor. Denktaş, mücadeleyle dolu geçen ömründe çok büyük acılar da yaşadı. Üç evladını kaybeden Denktaş'ın trafik kazasında yitirdiği büyük oğlu Raif Denktaş'ın hikayesi ise oldukça trajik.
Kıbrıs Adası'nın gelmiş geçmiş en önemli siyasi aktörlerinden olan Rauf Denktaş'ın oğlu Raif'in bilinmeyen bu öyküsünü birlikte anımsayalım.
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Raif’i, çocukları arasında en atılgan, cesur ve idealist olanı olarak niteliyor Rauf Denktaş.
Raif Denktaş, küçük yaşlardan itibaren sol ideolojiye ilgi duydu. Üniversite eğitimi için gittiği ODTÜ'de bu görüşlerini daha fazla pekiştirdi.
70’lerdeki öğrenci hareketlerinde kendisine yer buluyor ve emperyalizm karşıtlığı, hakça paylaşım, insanca yaşam söylemleriyle sol yelpazede aktif olarak siyaset yapıyordu Raif.
Ancak Rauf Denktaş’ın da söylediği cesur yönüyle asla geri adım atmadan EOKA’ya karşı direnmeye devam eder.
1980 yılında Türkiye'de askeri darbe yaşanır ve Kenan Evren liderliğindeki Cunta yönetime el koyar. Bu durum Türkiye'nin Kıbrıs politikalarını da etkileyecektir.
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KKTC’nin kurulduğu 1983 yılında Lefkoşe’deki Hilton otelinde çok sert bir konuşma yapar Raif. Bu konuşma çocukluğundan beri hayatını ortaya koyarak mücadele verdiği Rum faşizminin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs’taki dengeleri alt üst eden Türkiye’deki 12 eylül yönetimine de yöneliktir. Raif, hayatında ilk kez Rum faşizminden farklı bir noktaya da cephe almıştır.
Kıbrıs’ta hem mimarlık, hem de akademisyenlik yapmaktadır. Ve 1985 yılında ders verdiği mimarlık fakültesinden çıkıp evine gitmek üzereyken, aracının askeri bir kamyonla çarpışması sonucu 34 yaşında hayatını kaybeder.
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