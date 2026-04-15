Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Siyaset" İddialarına Fatih Altaylı'dan Yalanlama Geldi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 18:20

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Gazeteci Fatih Altaylı hakkındaki iddiaları, gündeme bomba gibi düştü. Kütahyalı, Altaylı'nın kanser olduğunu iddia etti ve Altaylı'nın yeni dönemde siyasete hazırlandığını söyledi. Kütahyalı'nın 'Artık gazeteci Altaylı dönemi bitip siyasetçi dönemi görürseniz şaşırmayın.' sözleri kısa sürede gündem olurken bu iddialara Altaylı'nın cevabı da merak konusu olmuştu.

Fatih Altaylı'dan söz konusu iddialara yalanlama geldi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddialarından öne çıkan satırlar şu şekildeydi;

'Bir bomba haber patlatalım. Fatih Altaylı'nın kanser olduğunu öğrendim çok geçmiş olsun.

Öğrendiğim kadarıyla yeni dönemde siyasete hazırlanıyor.

Artık gazeteci Altaylı dönemi bitip siyasetçi dönemi görürseniz şaşırmayın.

Seçilir mi seçilir. Benim içinden geldiğim kesim, laik yaşam tarzına sahip sünni Türk kitleler Fatih Altaylı'ya tapar hale geldiler.

Kürtler, Aleviler, dindarlar ikna olmazlar o zokayı yemezler.'

İzzet Çapa, Kütahyalı'nın iddialarını bizzat Fatih Altaylı'ya sordu.

'Az önce Fatih Altaylı’yla görüştüm…' diyen İzzet Çapa'nın paylaşımı ise şu şekilde;

Memlekette artık haber merkezinden çok hayalhane çalışıyor…

Biri bir şey uyduruyor…

İster istemez manşet diye servis ediliyor…

Ben de dedim ki madem senaryo bu kadar büyüdü…

Açıp başrolü arayayım…

Az önce Fatih Altaylı’yla görüştüm…

Rasim Ozan Kütahyalı’nın ortaya attığı sözde “kanser” iddiasını kendisine sordum…

Böyle bir durumun olmadığını söyledi…

Hatta olan bitene,Dr’um ROK “Keşke bana da haber verseydi” diye ironik bir yanıt verdi…

Bir de üstüne siyaset meselesiyle dalga geçti…

“Bu saatten sonra herhangi bir partiye girmem… Kendi partimi kurarım… İktidara gelirsem de seni de basın sözcüsü yaparım” dedi…

Özetle…

Ortada haber yok…

Şamata var…

Palavra var…

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
