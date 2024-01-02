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Rapçi Ezhel Mutluluğun Formülünü Buldu! 2 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Rapçi Ezhel Mutluluğun Formülünü Buldu! 2 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
02.01.2024 - 19:55

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Şarkıcı Simge, yılbaşı konserinden paylaşım yaptı.

2. Hande Erçel, Bali tatilinden paylaşım yapmaya devam ediyor.

3. Berfu Yenenler'in 2024 dileği:

4. Didem Soydan:

4. Didem Soydan:

5. Emir Can İğrek ve sevgilisi Yunanistan tatilinde.

5. Emir Can İğrek ve sevgilisi Yunanistan tatilinde.
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6. Berrak Tüzünataç, 'Bit artık 2024' dedi.

6. Berrak Tüzünataç, 'Bit artık 2024' dedi.

7. Melike Şahin'den de 2024 paylaşımı geldi.

8. Hadise:

9. Demet Özdemir, 2023'e veda etti.

10. Ezhel, mutluluk formülünü buldu.

10. Ezhel, mutluluk formülünü buldu.
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11. Sıla Türkoğlu:

11. Sıla Türkoğlu:

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