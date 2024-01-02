Rapçi Ezhel Mutluluğun Formülünü Buldu! 2 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Rapçi Ezhel Mutluluğun Formülünü Buldu! 2 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Şarkıcı Simge, yılbaşı konserinden paylaşım yaptı.
2. Hande Erçel, Bali tatilinden paylaşım yapmaya devam ediyor.
3. Berfu Yenenler'in 2024 dileği:
4. Didem Soydan:
5. Emir Can İğrek ve sevgilisi Yunanistan tatilinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Berrak Tüzünataç, 'Bit artık 2024' dedi.
7. Melike Şahin'den de 2024 paylaşımı geldi.
8. Hadise:
9. Demet Özdemir, 2023'e veda etti.
10. Ezhel, mutluluk formülünü buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Sıla Türkoğlu:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda