Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Olacak: Chili Labne ile Ziron Böreği Tarifi!

etiket Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Olacak: Chili Labne ile Ziron Böreği Tarifi!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 20:04

Ramazan ayında iftar sofralarına farklı tarifler bulmak gerçekten zor olabiliyor, değil mi? Her gün aynı yemekleri tekrar etmekten sıkılıyoruz. Peki ya iftar sofralarını şenlendirecek harika bir tarife ne dersiniz? Geleneksel lezzetlerin ve modern tatların buluştuğu İçim Chili Labne ile Ziron Böreği Ramazan boyunca iftar sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Chili Labne ile Ziron Böreği Nasıl Yapılır ?

Chili Labne ile Ziron Böreği Nasıl Yapılır ?

Malzemeler:

  • 3 adet hazır yufka

  • 5 su bardağı sıcak su (et veya tavuk suyu)

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı su

Sosu İçin:

  • 1 paket İçim Chili Labne 180 g

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • Pul biber

  • Kuru nane

Hazırlanışı:

1. Yufkaları tek tek tezgaha serin. 1 çay bardağı su ve sıvı yağı bir kasede çırpın. Hazırladığınız karışımı fırça yardımı ile yufkalara sürün.

2. Isladığınız yufkaları daha kolay sarılması için 2 eşit parçaya bölün.

3. Yufkaları dikkatli bir şekilde rulo halinde sarın.

4. Sardığınız ruloları 2 parmak genişliğinde eşit parçalara kesin.

5. Rulo yufka parçalarını bir fırın tepsisine, dik duracak şekilde, aralık bırakmadan dizin.

6. Böreğinizi 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika, kontrol ederek kızarıncaya kadar pişirin.

7. Fırından çıkan ruloların üzerine, sıcak et/tavuk suyunu dökerek ıslatın. Tepsinize bir kapak kapatarak 5 dakika dinlendirip iyice ıslandığından emin olabilirsiniz.

8. 1 paket İçim Chili Labne'yi bir kasede çırparak böreğin üzerine yerleştirin.

9. Tereyağını bir sos tavasında eritip, pul biber ve naneyi eklediğiniz sosu son dokunuş olarak böreğin üzerinde gezdirin.

Afiyet Olsun!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?