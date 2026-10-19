article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ramazan Öncesi Dünyada Nohut Yarışı Başladı: Fiyat Yüzde 60'tan Fazla Arttı!

Ramazan Öncesi Dünyada Nohut Yarışı Başladı: Fiyat Yüzde 60'tan Fazla Arttı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 13:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sofralarımızın vazgeçilmezi nohut, dünya piyasalarında son ayların en çok konuşulan ürünlerinden biri oldu. Dünyanın en büyük nohut ihracatçılarından Avustralya'da fiyatlar kısa sürede yüzde 60'tan fazla yükseldi.

Bunun en büyük nedeni ise Ramazan. Peki bu yükselişin arkasında başka neler var ve Türkiye'de durum ne?

Kaynak 1 / Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tonu 600 dolardan 1.000 dolara yaklaştı

Tonu 600 dolardan 1.000 dolara yaklaştı

Avustralya'nın kamu yayıncısı ABC'nin haberine göre ülkede nohudun tonu yılın başında yaklaşık 600 Avustralya dolarından işlem görüyordu. Ekim ayında ise bazı bölgelerde 1.000 dolara yaklaştı.

Avustralya Bakliyat Konseyi Başkanı Peter Wilson'a göre bu fiyatlar 2024'ten bu yana görülmemişti. Wilson, iyi bir hasat yapan çiftçiler için bunun 'bilançoyu değiştiren' bir artış olduğunu söylüyor.

Ramazan için stok yarışı

Ramazan için stok yarışı

Fiyatları yukarı çeken en önemli etken Ramazan. 2027'de Ramazan Şubat ayının başında başlıyor. Nohut, pek çok ülkede iftar sofralarının temel gıdalarından biri.

Alıcılar ürünü Ramazan'dan en az bir ay önce depolarında görmek istiyor. Bu yüzden özellikle Pakistan, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki alıcılar şimdiden stok yapmak için yarışıyor.

Hindistan'da kuraklık, Avustralya'da düşen rekolte

Hindistan'da kuraklık, Avustralya'da düşen rekolte

Dünyanın en büyük nohut üreticisi ve tüketicisi Hindistan'da El Niño etkisiyle muson yağışları bazı bölgelerde ortalamanın altında kaldı. Bu da hem Hindistan'daki hem de dünyadaki fiyatları yukarı çekti.

Avustralya'nın kendi üretimi de düşüşte. Avustralya hükümetinin tarım tahminlerine göre 2026-27 sezonunda nohut üretimi yüzde 52 azalarak 1 milyon tonun biraz üzerinde kalacak. Ekim alanları daralırken verim de düştü.

Küresel sevkiyattaki aksaklıklar da alıcıları tedirgin ediyor ve erken stok yapılmasını hızlandırıyor. Avustralya'da hasat ilerledikçe piyasaya daha fazla ürün girecek. Bu yüzden uzmanlar fiyatların önümüzdeki dönemde gerilediğini görmeyi bekliyor.

Türkiye'de üretim 510 bin ton bekleniyor

Türkiye'de üretim 510 bin ton bekleniyor

Türkiye de dünyanın önemli nohut üreticileri arasında. TÜİK'in 2026 Bitkisel Üretim 1. Tahmini'ne göre bu yıl nohut üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 23,5 artarak 510 bin ton olması bekleniyor.

Türkiye'deki ticaret borsalarında nohudun kilogramı son haftalarda genellikle 32-35 TL arasında işlem görüyor. Yozgat'taki üreticiler ise ürünlerini 28-30 TL'den sattıklarını söylüyor.

Üreticiler, mercimekte olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) nohut için de maliyeti karşılayan bir alım fiyatı açıklamasını istiyor. Market raflarında ise nohudun kilogramı markaya göre 55 TL'den 170 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Dünyadaki fiyat artışının Türkiye'deki raflara nasıl yansıyacağını ise önümüzdeki aylar gösterecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın