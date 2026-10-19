Ramazan Öncesi Dünyada Nohut Yarışı Başladı: Fiyat Yüzde 60'tan Fazla Arttı!

Sofralarımızın vazgeçilmezi nohut, dünya piyasalarında son ayların en çok konuşulan ürünlerinden biri oldu. Dünyanın en büyük nohut ihracatçılarından Avustralya'da fiyatlar kısa sürede yüzde 60'tan fazla yükseldi.

Bunun en büyük nedeni ise Ramazan. Peki bu yükselişin arkasında başka neler var ve Türkiye'de durum ne?

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