Ramazan Öncesi Dünyada Nohut Yarışı Başladı: Fiyat Yüzde 60'tan Fazla Arttı!
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Sofralarımızın vazgeçilmezi nohut, dünya piyasalarında son ayların en çok konuşulan ürünlerinden biri oldu. Dünyanın en büyük nohut ihracatçılarından Avustralya'da fiyatlar kısa sürede yüzde 60'tan fazla yükseldi.
Bunun en büyük nedeni ise Ramazan. Peki bu yükselişin arkasında başka neler var ve Türkiye'de durum ne?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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