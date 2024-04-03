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Ramazan’ın Senin İçin Ne İfade Ettiğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Ramazan’ın Senin İçin Ne İfade Ettiğini Tahmin Ediyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 21:01

Ramazan geldi, hoş geldi! Ramazan Ayı eminiz ki senin için çok şey ifade ediyordur ama bir de bizden dinlemeni isteriz.

Eğer cevabı öğrenmek istiyorsan seni şöyle alalım. 👇

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1. İlk soru! Ramazan'a başlamadan önce evde nasıl bir hava hakimdi?

2. Peki Ramazan'ın ilk günü senin için nasıl geçti?

3. Şimdi şunu soralım: Açken sinirlenen biri misin?

4. İlk sahurun nasıl geçti?

4. İlk sahurun nasıl geçti?

5. Oruçlu olduğun saatlerde zamanın geçmesi için genelde neyle uğraşıyorsun?

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6. İtiraf et, oruçluyken gizli gizli yemek videoları izliyor musun?

7. Ramazan pidesini almaya kim gidiyor diye sorsak?

7. Ramazan pidesini almaya kim gidiyor diye sorsak?

8. Son soruya geldik! İftara orucunu açmaları için kimleri misafir edeceksin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Senin için ailenle beraber olmak demek!

Senin için ailenle beraber olmak demek!

Ramazan Ayı, birleştirici ve huzurlu yönüyle en sevilen aylardan biri. Herkes ne olursa olsun iftar sofrasına beraber oturur, iftar saatini heyecanla bekler ve hep beraber suları içip oruçlar açılır. Ardından gününün nasıl geçtiğini, sahurda nasıl bir hazırlık yapılacağını ve hatta yarınki iftar menüsünün ne olacağı hakkında uzun konuşmalar yapılır. Ramazan senin için pek çok anlam ifade ediyor ama en çok bu yönünü seviyorsun!

Eşsiz yemekler yemek demek!

Eşsiz yemekler yemek demek!

Eminiz ki evde çok güzel yemekler pişiriliyordur ama akşam yemekleri, Ramazan'a özel daha da zenginleşir ve büyük bir özenle hazırlanır. Gün boyunca aç kalıyoruz ve akşam da güzel yemek yemek hepimizin hakkı oluyor. Ramazan senin için pek çok şey ifade etse de en çok zengin sofraların kurulması seni cezbediyor!

Senin için birlik ve beraberlik demek!

Senin için birlik ve beraberlik demek!

Birimiz iftar sofrasını hazırlar, diğeri pide almaya gider ve bir başkası da heyecanla iftar saatini bekler. En sonunda ise hep beraber sofraya oturulur ve iftarlar açılır. Senin için Ramazan, en çok birlik ve beraberliğin sağlandığı aylardan biri olduğu için büyük anlam ifade ediyor. Komşuluklar, misafirlikler, yardımlaşmalar... Sen en çok bunu seviyorsun!

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