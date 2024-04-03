Ramazan’ın Senin İçin Ne İfade Ettiğini Tahmin Ediyoruz!
Ramazan’ın Senin İçin Ne İfade Ettiğini Tahmin Ediyoruz!
Ramazan geldi, hoş geldi! Ramazan Ayı eminiz ki senin için çok şey ifade ediyordur ama bir de bizden dinlemeni isteriz.
Eğer cevabı öğrenmek istiyorsan seni şöyle alalım. 👇
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1. İlk soru! Ramazan'a başlamadan önce evde nasıl bir hava hakimdi?
2. Peki Ramazan'ın ilk günü senin için nasıl geçti?
3. Şimdi şunu soralım: Açken sinirlenen biri misin?
4. İlk sahurun nasıl geçti?
5. Oruçlu olduğun saatlerde zamanın geçmesi için genelde neyle uğraşıyorsun?
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6. İtiraf et, oruçluyken gizli gizli yemek videoları izliyor musun?
7. Ramazan pidesini almaya kim gidiyor diye sorsak?
8. Son soruya geldik! İftara orucunu açmaları için kimleri misafir edeceksin?
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