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Ramazan’da Sofralardan Eksik Etmediğimiz Pideyi Evde Yapıyoruz: Zeytinli Kekikli Labneli Zahterli Pide Tarifi!

etiket Ramazan’da Sofralardan Eksik Etmediğimiz Pideyi Evde Yapıyoruz: Zeytinli Kekikli Labneli Zahterli Pide Tarifi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 23:01

Ramazan geldi çattı! Peki sofranızın olmazsa olmazı pideyi evde yapmaya ne dersiniz? İşte yemelere doyamayacağınız zeytinli kekikli labneli zahterli pide tarifi burada!

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Ramazan Sofraları İçin Zeytinli Kekikli Labneli Zahterli Pide Nasıl Yapılır?

Ramazan Sofraları İçin Zeytinli Kekikli Labneli Zahterli Pide Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

  • 1 adet ramazan pidesi

  • 1 paket 400 gr İçim Zeytinli Kekikli Labne

  • 1 kahve fincanı zeytinyağı

  • 20-25 dal nane

  • 3 dolu çorba kaşığı zahter

  • 4 çorba kaşığı çekirdeksiz yeşil zeytin

  • 5 çorba kaşığı tuzlu Antep fıstığı

  • 2 adet kuru acı biber

  • 1 çorba kaşığı susam

  • 1 avuç nar

Hazırlanışı:

1. Ramazan pidesinin ortasındaki kare kare şekil verilmiş kısımları elinizle ayırın. Bu işlemi yaparken pidenin kenarlarının kalmasına özen gösterin.

2. Çıkarılan pide parçalarını 200 derecede altlı üstlü çalışan fırında 5 dakika çıtır hale gelinceye kadar bekletin.

3. Dal naneleri, yeşil zeytini, kuru acı biberi ve tuzlu Antep fıstığını kesme tahtasında ince ince kıydıktan sonra karıştırın. Yaklaşık 4 dakika kıyma işlemi yapın.

4. Kıyılmış malzemeleri bir kaseye alın ve üzerine zahter ile zeytinyağı ekleyin, sonra karıştırın. 

5. Başka bir kase içerisinde de 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1 dolu çorba kaşığı zahteri karıştırın.

6. Ardından fırından çıkmış çıtır pideye zahterli yağı sürün.

7. Üzerine 1 paket labneyi yayın. Labnenin üzerine hazırladığınız naneli karışımı ortasında bir tepe olacak şekilde yerleştirin.

8. En son olarak üzerine 1 avuç nar tanesi ve 1 çorba kaşığı kadar kavrulmuş susam ekleyerek dilim dilim servis yapın.

Afiyet olsun!

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