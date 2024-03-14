Ramazan’da Sofralardan Eksik Etmediğimiz Pideyi Evde Yapıyoruz: Zeytinli Kekikli Labneli Zahterli Pide Tarifi!

Malzemeler:

1 adet ramazan pidesi

1 paket 400 gr İçim Zeytinli Kekikli Labne

1 kahve fincanı zeytinyağı

20-25 dal nane

3 dolu çorba kaşığı zahter

4 çorba kaşığı çekirdeksiz yeşil zeytin

5 çorba kaşığı tuzlu Antep fıstığı

2 adet kuru acı biber

1 çorba kaşığı susam

1 avuç nar

Hazırlanışı:

1. Ramazan pidesinin ortasındaki kare kare şekil verilmiş kısımları elinizle ayırın. Bu işlemi yaparken pidenin kenarlarının kalmasına özen gösterin.

2. Çıkarılan pide parçalarını 200 derecede altlı üstlü çalışan fırında 5 dakika çıtır hale gelinceye kadar bekletin.

3. Dal naneleri, yeşil zeytini, kuru acı biberi ve tuzlu Antep fıstığını kesme tahtasında ince ince kıydıktan sonra karıştırın. Yaklaşık 4 dakika kıyma işlemi yapın.

4. Kıyılmış malzemeleri bir kaseye alın ve üzerine zahter ile zeytinyağı ekleyin, sonra karıştırın.

5. Başka bir kase içerisinde de 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1 dolu çorba kaşığı zahteri karıştırın.

6. Ardından fırından çıkmış çıtır pideye zahterli yağı sürün.

7. Üzerine 1 paket labneyi yayın. Labnenin üzerine hazırladığınız naneli karışımı ortasında bir tepe olacak şekilde yerleştirin.

8. En son olarak üzerine 1 avuç nar tanesi ve 1 çorba kaşığı kadar kavrulmuş susam ekleyerek dilim dilim servis yapın.

Afiyet olsun!