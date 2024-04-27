Rakıya Zam Geldi: 70’lik Rakı 76 TL Daha Pahalı Oldu
Rakıya Zam Geldi: 70’lik Rakı 76 TL Daha Pahalı Oldu
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, rakıya zam geldiğini paylaştı. Aybaş’ın paylaşımına göre 70’lik diye tabir edilen rakı artık 76 lira daha pahalıya satılacak.
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Yeni yılla birlikte zamlanan rakı fiyatlarında bir artış daha yaşandı.
Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, 70’lik rakıya 76 lira zam geçişi olduğunu duyurdu.
Buna göre, 35'lik rakı 399 TL’den 445 TL’ye, 50'lik rakı 539 TL’den 599 TL’ye, 70'lik rakı 699 TL’den 775 TL’ye ve 100'lük rakı 979 TL’den 1075 TL’ye yükseldi.
Özgür Aybaş'ın paylaşımı 👇
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