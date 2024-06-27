Rahatsızlığı Nedeniyle Cezaevinden Tahliye Edilen Nihal Candan: "Avukat Olmak İstiyorum"
Rahatsızlığı Nedeniyle Cezaevinden Tahliye Edilen Nihal Candan: "Avukat Olmak İstiyorum"
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler sazan sarmalı yöntemiyle onlarca kişiyi dolandıran bir şebekenin üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan süreçle ilgili çarpıcı ayrıntıları CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'a anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sazan sarmalı yöntemiyle onlarca kişiyi dolandıran bir şebekenin üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan, sağlık sorunları sebebiyle 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Nihal Candan, süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Sadece bana koğuşunuza geçmenize gerek yok, tahliye edildiniz denildiğini hatırlıyorum. Ondan sonra nasıl taksiye bindim, nasıl çıktım, hiçbir fikrim yok.”
“Günümün dörtte üçünü hastanede geçiriyordum. Hem gece hem gündüz hastaneye kaldırılıyordum. Pek bilincimin yerinde olmadığı bir dönemdi. Hem hafıza kaybı, hem kas kütlesinin düşüşü vesaire sürekli düştüğüm için tekerlekli sandalye ile çıkarılıyordum.”
“Şöyle ki; tahliye sebebim sadece yeme bozukluğu hastalığım değil. Aynı zamanda dilekçemde belirtilmiş olduğu üzere sürenin dolmuş olması. Suçlamaların karşısındaki sürecin dolmuş olması da bir sebep.”
“Benim de ayrılmamla beraber birazcık daha yalnız hissetmesi, kendiyle kalması sonucu kardeşimin ilaç kullanıyor olması, sürekli uyuyor olması, bir abla için çok zor. Umarım bir an önce Bahar için de biter bu durumlar. Artık influencer falan değil de avukat olmak istiyorum.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın