Rahatsızlığı Nedeniyle Cezaevinden Tahliye Edilen Nihal Candan: "Avukat Olmak İstiyorum"

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler sazan sarmalı yöntemiyle onlarca kişiyi dolandıran bir şebekenin üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan süreçle ilgili çarpıcı ayrıntıları CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'a anlattı.