onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Rafet El Roman Yalancı Şahidim Şarkı Sözleri

Rafet El Roman Yalancı Şahidim Şarkı Sözleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 21:34

Rafet El Roman, Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri. Hem şarkı sözü yazarlığı hem de şarkıcı kimliğiyle popüler olan isim, bugüne kadar hit şarkılara imza atmayı başardı. Rafet El Roman'ın zamansız şarkıları, farklı sanatçılar tarafından da sık sık seslendiriliyor.

Rafet El Roman'ın Sürgün albümünde yer alan 'Yalancı Şahidim' şarkısı da onlardan biri.

İşte son olarak Edis'in seslendirdiği Yalancı Şahidim şarkı sözleri...

Yalancı Şahidim Şarkı Sözleri

Yalancı Şahidim Şarkı Sözleri

Yalan yalan gözlerimdeki inan

Beni senden ayırır bu yürek

Ben aşkı gizlediğim gibi senden

Bir an dalıp kendimi unutup

Gün gibi anılarla avunup

Biraz daha kopuyorum senden

Durup düşünmek yetmiyor artık

Seni istiyor her gece bu beden

Kaçıp gitsek çok uzaklara

Sen ve ben

Yalancı şahidimdir ay benim

Her gece denize vurur yakamoz

Ben aşkı senle yaşayamazsam

Varsın olmasın

Yalan değil sözlerimdeki inan

Eli mahkum susuyor bu yürek

Ben ahımı çekiyorum derinden

Biran kızıp her şeye küsüyor

Alıp kendimi yollara vuruyor

Biraz daha soğuyorum senden

Durup düşünmek yetmiyor artık

Seni istiyor her gece bu beden

Kaçıp gitsek çok uzaklara

Sen ve ben

Yalancı şahidimdir ay benim

Her gece denize vurur yakamoz

Ben aşkı senle yaşayamazsam

Varsın olmasın

Durup düşünmek yetmiyor artık

Seni istiyor her gece bu beden

Kaçıp gitsek çok uzaklara

Sen ve ben

Yalancı şahidimdir ay benim

Her gece denize vurur yakamoz

Ben aşkı senle yaşayamazsam

Varsın olmasın

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın