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Queen's Gambit Konusu Nedir? Queen's Gambit Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Queen's Gambit Konusu Nedir? Queen's Gambit Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.05.2025 - 15:44

Bir kadının satranç tahtasında attığı her hamleyle, sadece rakibini değil, hayattaki zorlukları da alt etmesini izlemek ister misin? O zaman bu dizi tam sana göre! 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Queen's Gambit o kadar büyük bir etki yarattı ki mini dizi olmasına rağmen hala ilgi görmeye devam ediyor.

Queen's Gambit konusu nedir, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor ve hakkındaki tüm detayları içeriğimizde bulabilirsin.

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Queen's Gambit Konusu

Queen's Gambit Konusu

'The Queen’s Gambit', satranç gibi karmaşık bir oyunu bile heyecanlı bir hikâyeye dönüştürebilen, sürükleyici ve duygusal bir mini dizi. Hikâyemizin kahramanı, Beth Harmon adında sessiz, içine kapanık ama inanılmaz zeki bir kız. Küçük yaşta bir yetimhaneye düşüyor ve orada şans eseri satrançla tanışıyor. İçinden bir satranç dahisi çıkıyor.

Queen's Gambit Oyuncu Kadrosu

Queen's Gambit Oyuncu Kadrosu

The Queen’s Gambit’in başrolünde Anya Taylor-Joy parlayan bir yıldız gibi öne çıkarken, ona Thomas Brodie-Sangster, Marielle Heller, Harry Melling ve Bill Camp gibi yetenekli isimler eşlik ediyor.

Queen's Gambit Bölümler ve Sezonlar

Queen's Gambit Bölümler ve Sezonlar

Bir mini dizi olan Queen's Gambit tek bir sezondan oluşuyor. 2020'de yayınlanan Queen's Gambit 7 bölümden oluşuyor.

Queen's Gambit Gerçek Hikaye mi?

Queen's Gambit Gerçek Hikaye mi?
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Dizi, Walter Tevis’in 1983 yılında yazdığı aynı adlı romanına dayanıyor. Tevis, kitabı yazarken satranca olan ilgisini, kendi yaşadığı bağımlılık mücadelesini ve birçok gerçek satranç ustasından esinlenen karakter özelliklerini harmanlamış. Dizinin ana karakteri olan Beth Harmon karakteri, Bobby Fischer, Garry Kasparov gibi efsanevi satrançılardan ve özellikle erkek egemen bir dünyada mücadele eden kadınlardan esinlenerek yaratılmış. Hatta dizinin satranç sahnelerinin gerçekçi olması için Garry Kasparov danışmanlık da yapmış. Bu da dizinin otantik havasını güçlendiriyor.

Queen's Gambit Son Haberler

Queen's Gambit Son Haberler

Queen's Gambit'le ilgili son haberlerde Disney Plus'ta dizinin hayranlarının seveceği bir yapımın yayınlanmasından söz ediliyor. Bu kez mini dizi gerçek bir hikayeye dayanacak ve Rus satranç ustası Garry Kasparov anlatılacak.

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Queen's Gambit Benzeri Diziler

Queen's Gambit Benzeri Diziler

Zekanın öne çıktığı Queen's Gambit'e benzer olarak Anne with an E, Unorthodox,  Mozart in the Jungle, Sherlock, Maniac, Fleabag dizileri örnek gösterilebilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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