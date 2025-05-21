Queen's Gambit Konusu Nedir? Queen's Gambit Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Bir kadının satranç tahtasında attığı her hamleyle, sadece rakibini değil, hayattaki zorlukları da alt etmesini izlemek ister misin? O zaman bu dizi tam sana göre! 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Queen's Gambit o kadar büyük bir etki yarattı ki mini dizi olmasına rağmen hala ilgi görmeye devam ediyor.
Queen's Gambit konusu nedir, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor ve hakkındaki tüm detayları içeriğimizde bulabilirsin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Queen's Gambit Konusu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Queen's Gambit Oyuncu Kadrosu
Queen's Gambit Bölümler ve Sezonlar
Queen's Gambit Gerçek Hikaye mi?
Queen's Gambit Son Haberler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Queen's Gambit Benzeri Diziler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın