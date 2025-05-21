Queen's Gambit Konusu Nedir? Queen's Gambit Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Dizi, Walter Tevis’in 1983 yılında yazdığı aynı adlı romanına dayanıyor. Tevis, kitabı yazarken satranca olan ilgisini, kendi yaşadığı bağımlılık mücadelesini ve birçok gerçek satranç ustasından esinlenen karakter özelliklerini harmanlamış. Dizinin ana karakteri olan Beth Harmon karakteri, Bobby Fischer, Garry Kasparov gibi efsanevi satrançılardan ve özellikle erkek egemen bir dünyada mücadele eden kadınlardan esinlenerek yaratılmış. Hatta dizinin satranç sahnelerinin gerçekçi olması için Garry Kasparov danışmanlık da yapmış. Bu da dizinin otantik havasını güçlendiriyor.