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Adile Filmi Konusu Nedir? Adile Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Adile Filmi Konusu Nedir? Adile Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.05.2025 - 22:35

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in hayat hikayesinin anlatıldığı Adile filmi henüz yayınlanmadan büyük ilgi gördü. Adile Naşit'in özel hayatı ve kariyeriyle ilgili detayların yer alacağı filmde Münir Özkul, Müjde Ar, Tarık Akan, Ayşen Gruda gibi pek çok isme de değinilecek. Çekimleri başlayan filmle ilgili Adile filmi konusu, Adile filmi oyuncu kadrosu gibi detaylar merak edilmeye başlandı.

Adile filmine dair tüm detaylar...

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Adile Filmi Konusu

Adile Filmi Konusu

Adile filminde Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit'in hayat hikayesi anlatılacak. Adile filminde asıl adı Adela Özcan olan Adile Naşit'in hem özel hayatına hem kariyerine odaklanılacak.

Adile Filmi Oyuncu Kadrosu

Adile Filmi Oyuncu Kadrosu

Adile filminde Adile Naşit'i Meltem Kaptan canlandıracak. Her ne kadar oyuncunun adı bazı kaynaklarda Meltem Kaya olarak anılsa da oyuncunun doğru adı Meltem Kaptan olarak biliniyor. Kaptan'ın yanı sıra Levent Can, Tarık Ündüz, Seda Bakan, Elif Nur Kerkük, Çetin Lale, Tülin Özen, Serhat Tutumluer, Berke Karabıyık ve Özgürcan Çevik de filmde rol alıyor.

Adile Filmi Yayın Takvimi

Adile Filmi Yayın Takvimi

Çekimleri devam eden Adile filminin 2025 yılı bitmeden vizyona girmesi bekleniyor. Adile filminin 2025 Kasım ayında vizyona girmesine kesin gözüyle bakılsa da konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Adile Filmi Gerçek Hikaye mi?

Adile Filmi Gerçek Hikaye mi?

Adile filmi gerçek hikayeden uyarlama bir film. Ünlü sanatçı Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı filmde hayatına dair detaylar yer alıyor.

Adile Filmi Son Haberler

Adile Filmi Son Haberler

Adile filmiyle ilgili son haberler filmin çekimlerinin başlaması ve setten gelen görüntülerle ilgili. Ayrıca filmde Ayşen Gruda'yı kimin canlandıracağına dair haberler de gündemde.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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