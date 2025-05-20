Adile Filmi Konusu Nedir? Adile Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in hayat hikayesinin anlatıldığı Adile filmi henüz yayınlanmadan büyük ilgi gördü. Adile Naşit'in özel hayatı ve kariyeriyle ilgili detayların yer alacağı filmde Münir Özkul, Müjde Ar, Tarık Akan, Ayşen Gruda gibi pek çok isme de değinilecek. Çekimleri başlayan filmle ilgili Adile filmi konusu, Adile filmi oyuncu kadrosu gibi detaylar merak edilmeye başlandı.
Adile filmine dair tüm detaylar...
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Adile Filmi Konusu
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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