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Gumball Yeni Sezon Ne Zaman? Gumball 7. Sezon Fragmanı ve Yayın Tarihi

Gumball Yeni Sezon Ne Zaman? Gumball 7. Sezon Fragmanı ve Yayın Tarihi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.05.2025 - 16:28

Cartoon Network'ün en sevilen yapımlarından birisi de Gumball olmuştu. Gumbal çizgifilmi, 6 sezon boyunca 'The Amazing World of Gumball' ismiyle yayınlanmıştı. Çok sevilen çizgidizi Gumball, bundan 7 sene önce ekranlara veda etmişti. Dizinin sevenlerine ise müjdel haber geldi. Gumball'un yeni sezonunun çıkacağı açıklandı.

Peki Gumball yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

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Gumball Geri mi Dönüyor?

Gumball Geri mi Dönüyor?

Ülkemizde de popüler olan çocuk/genç kanalı Cartoon Network'ün en sevilen yapımlarından biri Gumball olmuştu. Gumball, 6 sezon boyunca 'The Amazing World of Gumball' ismiyle ekranlara geldi. Darwin, Anais ve Gumball'ın maceraları, milyonlarca kişi tarafından izlendi. Fakat Gumball, bundan 7 sene önce ekranlara veda etmişti.

Gumball, geri dönüyor! 'The Wonderfully Weird World of Gumball' adıyla yayınlanacak olan Gumball dizisinin yeni bölümünden bir de fragman yayınlandı. 

Gumball'un yapımcıları Ben Bocquelet, Matt Layzell ve Erik Fountain, ortak açıklamalarında 'Bu karakterlerle tekrar çalışma fırsatı harika. Elmore’da Gumball ve Darwin’in yeni yaramazlıklarına hazır olun. Onlar pek büyümemiş, biz de öyle' ifadelerine yer verdiler.

Gumball Yeni Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Gumball Yeni Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Gumball'ın yeni sezonu olan “Gumball’ın Muhteşem Tuhaf Dünyası” 2025 yılının sonlarında yayınlanacak. Gumball'ın yeni sezonunun ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair net bir açıklama henüz bulunmuyor. Gumball'ın bu sene sonunda izleyenlerle buluşacağı düşünülüyor. 

Gumball 7. sezonun, orijinal serinin devamı niteliğinde olduğu görülüyor. Bu sayede hem hayranlarına nostaljik bir yolculuk sunuyor hem de zamana ayak uydurmuş oluyor. Gumball yeni sezonda yenilenmiş animasyon stilerinin kullanılması bekleniyor. Ayrıca dinamik hikayelerde dizinin seyir keyfini artıracağa benziyor!

Gumball Yeni Sezon (7. Sezon) Nerede Yayınlanacak?

Gumball Yeni Sezon (7. Sezon) Nerede Yayınlanacak?

Gumball yeni sezon Hulu (ABD) ve Cartoon Network (uluslararası) platformlarında yayınlanacak. Gumball'ın Cartoon Network uluslararası kanallarında, ABD’de Hulu platformunda ve uluslararası alanda HBO Max’te yayınlanması bekleniyor.

Darwin, Anais ve Gumball'ın hikayesine odaklanan çizgi filmde karakter gelişimi olacağı aynı zamanda çağdaş mizahın da ön planda olacağı düşünülüyor.

Bakalım Gumball'ın yeni sezonunda bizleri neler bekliyor?

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Gumball 7. Sezon Fragmanı:

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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