Gumball Yeni Sezon Ne Zaman? Gumball 7. Sezon Fragmanı ve Yayın Tarihi

Ülkemizde de popüler olan çocuk/genç kanalı Cartoon Network'ün en sevilen yapımlarından biri Gumball olmuştu. Gumball, 6 sezon boyunca 'The Amazing World of Gumball' ismiyle ekranlara geldi. Darwin, Anais ve Gumball'ın maceraları, milyonlarca kişi tarafından izlendi. Fakat Gumball, bundan 7 sene önce ekranlara veda etmişti.

Gumball, geri dönüyor! 'The Wonderfully Weird World of Gumball' adıyla yayınlanacak olan Gumball dizisinin yeni bölümünden bir de fragman yayınlandı.

Gumball'un yapımcıları Ben Bocquelet, Matt Layzell ve Erik Fountain, ortak açıklamalarında 'Bu karakterlerle tekrar çalışma fırsatı harika. Elmore’da Gumball ve Darwin’in yeni yaramazlıklarına hazır olun. Onlar pek büyümemiş, biz de öyle' ifadelerine yer verdiler.