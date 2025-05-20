Gumball Yeni Sezon Ne Zaman? Gumball 7. Sezon Fragmanı ve Yayın Tarihi
Cartoon Network'ün en sevilen yapımlarından birisi de Gumball olmuştu. Gumbal çizgifilmi, 6 sezon boyunca 'The Amazing World of Gumball' ismiyle yayınlanmıştı. Çok sevilen çizgidizi Gumball, bundan 7 sene önce ekranlara veda etmişti. Dizinin sevenlerine ise müjdel haber geldi. Gumball'un yeni sezonunun çıkacağı açıklandı.
Peki Gumball yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
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Gumball Geri mi Dönüyor?
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Gumball Yeni Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Gumball Yeni Sezon (7. Sezon) Nerede Yayınlanacak?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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