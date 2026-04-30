Psikolojiye Göre Mesafeli Olmak Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 13:38

İnsanlarla iletişim kurmak her zaman kolay değildir. Bazen en basit sohbetler bile rahatsız edici gelebilir. Kişi kendini geri çekmek isteyebilir. Bu durum çoğu zaman bilinçli değildir. Mesafeli olmak, çoğu zaman bir korunma mekanizmasıdır.

Psikolojiye göre mesafeli davranışların temelinde genellikle iki ana korku yer alır.

İlki, yeterince iyi olunmadığı düşüncesidir. Kişi kendini açtığında karşısındaki insanın kusurlarını fark edeceğini ve onu reddedeceğini düşünür. Bu yüzden kendini geri çeker ve yüzeysel ilişkilerle yetinir.

İkinci korku ise bağ kurmanın getireceği sorumluluklardan kaçınmaktır. Duygusal yakınlık arttıkça karşılıklı beklentiler de artar. Bazı kişiler bu beklentilerden rahatsız olur. Bu yüzden daha baştan mesafe koyarak olası bağları engeller.

Mesafeli olmak sadece içsel bir durum değildir, günlük hayatta somut davranışlara dönüşür.

Örneğin gelen aramalara cevap vermemek, mesajları ertelemek ya da sosyal ortamlardan bilinçli şekilde uzak durmak bu davranışlara örnek gösterilebilir.

Aynı durum yüz yüze ilişkilerde de görülür. Kişi sohbetten kaçınabilir, sürekli meşgul görünmeye çalışabilir ya da karşılaşmamak için rutinlerini değiştirebilir. Hatta uzun süreli ilişkilerde bile duygusal olarak uzak kalmak için yoğunluk yaratılabilir. Böylece kişi, yakınlık ihtiyacını bastırırken aynı zamanda kendini koruduğunu düşünür.

Mesafeli olmak sabit bir kişilik özelliği değildir, zamanla değişebilir.

Bunun ilk adımı kişinin kendi ihtiyaçlarını fark etmesidir. Aslında çoğu insan bağ kurmak ister ancak bunu ifade etmek zor gelir.

Kişi kendine daha anlayışlı yaklaştığında ve ihtiyaçlarını kabul ettiğinde ilişkiler de daha sağlıklı hale gelir. Küçük adımlarla iletişim kurmak, yakın çevreyle daha fazla zaman geçirmek ve duyguları paylaşmaya izin vermek bu süreci kolaylaştırır. Mesafe azaldıkça ilişkiler daha anlamlı ve tatmin edici hale gelir.

İlginizi çekebilir:

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
