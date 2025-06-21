Psikoloji Testi: Ne Tür Bir Duygusal Manipülatörsün?
Hepimiz zaman zaman duygularla oynar ya da oyunlara maruz kalırız... Ama farkında olmadan sen de çevrendekileri yönlendiriyor olabilir misin? Sessiz sakin ama etkili misin, yoksa duygusal iniş çıkışlarla insanları etrafında döndürmeyi mi başarıyorsun? Bu test, kendi iç dünyana biraz daha yakından bakmanı sağlayacak. Eğlenceli ama düşündürücü sorularla, bilinçli ya da bilinçsiz olarak hangi manipülasyon tarzına yakın olduğunu keşfetmeye hazır ol!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Biri seni haksız bulduğunda ilk tepkilerin ne olur?
4. Birine bir şey yaptırmak istediğinde hangi yöntemi kullanırsın?
5. Bir tartışma sırasında genellikle...
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6. İlişkilerde en çok neye ihtiyaç duyarsın?
7. İnsanlar seni çoğunlukla nasıl tanımlar?
8. Bir arkadaşın sana yeterince zaman ayırmadığında ne hissedersin?
9. Birinden bir konuda özür bekliyorsun ama o hala özür dilemiyor. Ne yaparsın?
10. Son olarak isteklerinin olması için ısrarcı biri misin?
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Dürüst ve açık iletişim kuran manipülatör
Uzak durarak tepki veren manipülatör
Suçluluk hissettiren manipülatör
Büyük duygular yaşayan manipülatör
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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