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Psikiyatri Merkezine "Köyüm" Diyen İrem Derici'nin Keçileri Kaçırdığı Anlar

Psikiyatri Merkezine "Köyüm" Diyen İrem Derici'nin Keçileri Kaçırdığı Anlar

İrem Derici
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.05.2024 - 17:48

Ünlü şarkıcı İrem Derici magazinde neredeyse her gün karşımızda diyebiliriz. Aşk hayatı olsun, açıklamaları olsun epey dikkat çeken bir isim. Şimdi de Instagram'da yaptığı 'köyüme dönüyorum' temalı psikiyatri paylaşımı görenlere kahkaha attırdı.

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İrem Derici denince hepimizin aklına şarkıları dışında dobralığı ve her şeyi yükseklerde yaşadığı halleri geliyor tabii ki.

İrem Derici denince hepimizin aklına şarkıları dışında dobralığı ve her şeyi yükseklerde yaşadığı halleri geliyor tabii ki.

Düğünlerin vazgeçilmezi olan şarkıları, yazın her mekanda duymaya alışık olduğumuz sesi derken bir de yaptığı açıklamalar işin içine girince magazinde sık sık karşılaşıyoruz kendisiyle.

Bildiğiniz gibi pek gizlisi saklısı da olmuyor.

Bildiğiniz gibi pek gizlisi saklısı da olmuyor.

Düşüncelerinden aşklarına her şeyi açık yaşamayı seviyor. Biz de kendisinin bu hallerine bayılıyoruz zaten. Okkalı küfürleri, rahat tavırlarıyla kendisi bazen bu hallerinden şikayetçi olduğunu ifade ediyor.

Şimdilerde magazinde kendisini biten büyük aşkıyla anıyoruz.

Şimdilerde magazinde kendisini biten büyük aşkıyla anıyoruz.

Gökhan Fırat'la vücutlarına dahi kazıttıkları o büyük aşkları sona erdi. İrem Derici bunun sinyallerini verirken 'Bundan sonra kimse için üzülmem' demişti. Ancak son açıklamasında 'Üzgünüm ve kalbim kırık' diyerek ayrılığı doğrulamıştı.

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Üstüne bir de sosyal medya hesabı üzerinden "Köyüme dönüyorum" başlıklı bir paylaşım yayınladı.

Üstüne bir de sosyal medya hesabı üzerinden "Köyüme dönüyorum" başlıklı bir paylaşım yayınladı.

Biz tam 'acaba İrem inzivaya mı çekiliyor?' diye düşünürken işin aslı ortaya çıktı.

Köyüm derken meğer nöroloji ve psikiyatri merkezinden bahsediyormuş kendisi...

Köyüm derken meğer nöroloji ve psikiyatri merkezinden bahsediyormuş kendisi...
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Kafasında gezen düşünceleri de tek fotoğrafla bize özetleyen İrem Derici hepimizin yerine keçileri kaçırdığını ima ediyor gibi geldi. 😂

Kafasında gezen düşünceleri de tek fotoğrafla bize özetleyen İrem Derici hepimizin yerine keçileri kaçırdığını ima ediyor gibi geldi. 😂

Ne diyelim, sabır diliyoruz! 😂

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