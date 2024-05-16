Psikiyatri Merkezine "Köyüm" Diyen İrem Derici'nin Keçileri Kaçırdığı Anlar
Psikiyatri Merkezine "Köyüm" Diyen İrem Derici'nin Keçileri Kaçırdığı Anlar
Ünlü şarkıcı İrem Derici magazinde neredeyse her gün karşımızda diyebiliriz. Aşk hayatı olsun, açıklamaları olsun epey dikkat çeken bir isim. Şimdi de Instagram'da yaptığı 'köyüme dönüyorum' temalı psikiyatri paylaşımı görenlere kahkaha attırdı.
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İrem Derici denince hepimizin aklına şarkıları dışında dobralığı ve her şeyi yükseklerde yaşadığı halleri geliyor tabii ki.
Bildiğiniz gibi pek gizlisi saklısı da olmuyor.
Şimdilerde magazinde kendisini biten büyük aşkıyla anıyoruz.
Üstüne bir de sosyal medya hesabı üzerinden "Köyüme dönüyorum" başlıklı bir paylaşım yayınladı.
Köyüm derken meğer nöroloji ve psikiyatri merkezinden bahsediyormuş kendisi...
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Kafasında gezen düşünceleri de tek fotoğrafla bize özetleyen İrem Derici hepimizin yerine keçileri kaçırdığını ima ediyor gibi geldi. 😂
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