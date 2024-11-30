Psikanaliz Testine Göre Zor Zamanlardan mı Geçiyorsun?

Bazen hayatın karmaşası içinde, kendimizi kaybettiğimiz anlarda, aslında ne kadar mutsuz olduğumuzun farkına bile varmayabiliriz. Günlük telaşlar, sorumluluklar, hayatın getirdiği zorluklar... Hepsi birer perde olur ve bizi gerçek duygularımızdan uzaklaştırır. En önemli olanı, yani kendi mutsuzluğumuzu bile görmezden gelir, hissetmez oluruz.

Bu psikanaliz testine göre sen zor zamanlardan mı geçiyorsun?

Haydiiii!