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Psikanaliz Testine Göre Zor Zamanlardan mı Geçiyorsun?

Psikanaliz Testine Göre Zor Zamanlardan mı Geçiyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
30.11.2024 - 15:01

Bazen hayatın karmaşası içinde, kendimizi kaybettiğimiz anlarda, aslında ne kadar mutsuz olduğumuzun farkına bile varmayabiliriz. Günlük telaşlar, sorumluluklar, hayatın getirdiği zorluklar... Hepsi birer perde olur ve bizi gerçek duygularımızdan uzaklaştırır. En önemli olanı, yani kendi mutsuzluğumuzu bile görmezden gelir, hissetmez oluruz.

Bu psikanaliz testine göre sen zor zamanlardan mı geçiyorsun?

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?

3. Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?

4. Son günlerde uykusuzluk problemi yaşıyor musun?

5. İş veya okul ile ilgili genel ruh halin nasıl?

5. İş veya okul ile ilgili genel ruh halin nasıl?
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6. Son zamanlarda herhangi bir fiziksel rahatsızlık hissediyor musun?

6. Son zamanlarda herhangi bir fiziksel rahatsızlık hissediyor musun?

7. Kendine güveniyor musun?

8. Son olarak zihinsel olarak ne kadar stres altında hissediyorsun?

8. Son olarak zihinsel olarak ne kadar stres altında hissediyorsun?

Sen psikolojik olarak zor zamanlardan geçiyorsun!

Hayatın bazen zorlu bir labirent gibi hissettirdiği anlar olabilir. Belki de şu anda tam olarak böyle hissediyorsun. İçinde bulunduğun durum, seni psikolojik olarak zorluyor ve bu durumun üstesinden gelmek için bir çıkış yolu arıyorsun. Kimi zaman bu tür zorluklar, hayatın tüm renklerini grileştiriyor ve sanki tüm neşeni, enerjini emiyor gibi hissettiriyor. Ancak unutma ki, her zorluğun sonunda bir çıkış vardır ve bu zor zamanlar da geçecektir. Kendine biraz zaman tanı, belki biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Unutma, her zaman bir çözüm vardır ve sen bu zor zamanların üstesinden gelebilecek güce sahipsin.

Sen psikolojik olarak zor zamanlardan geçmiyorsun!

Hayatın bazen zorlu dönemeçlerine girdiğinizi hissetmiyorsunuz, değil mi? Sanki her şey yolunda gidiyor, ruh haliniz dengede ve iç dünyanızda fırtınalar kopmuyor. Psikolojik açıdan sakin bir dönemden geçiyorsunuz, adeta sakin bir denizde yüzüyormuş gibi. Kendinizi huzurlu ve dingin hissediyorsunuz. Bu durum, hayatın karmaşasından biraz olsun uzaklaşıp, kendi iç dünyanızda huzur bulduğunuz anlamına geliyor. Bu dönemler genellikle kişinin kendisiyle barışık olduğu, hayatla ilgili sorunlarına çözüm yolları bulduğu ve geleceğe dair umutla dolu olduğu zamanlardır. Bu tür dönemlerde insan, hayatın olumlu yanlarını daha çok görmeye başlar ve yaşamdan daha çok keyif alır. Sanki tüm zorluklar geride kalmış ve önünüzde sadece güzel günler varmış gibi hissedersiniz. İşte tam da bu noktada, psikolojik olarak zor zamanlardan geçmiyorsunuz diyebiliriz.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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