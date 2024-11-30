Psikanaliz Testine Göre Zor Zamanlardan mı Geçiyorsun?
Psikanaliz Testine Göre Zor Zamanlardan mı Geçiyorsun?
Bazen hayatın karmaşası içinde, kendimizi kaybettiğimiz anlarda, aslında ne kadar mutsuz olduğumuzun farkına bile varmayabiliriz. Günlük telaşlar, sorumluluklar, hayatın getirdiği zorluklar... Hepsi birer perde olur ve bizi gerçek duygularımızdan uzaklaştırır. En önemli olanı, yani kendi mutsuzluğumuzu bile görmezden gelir, hissetmez oluruz.
Bu psikanaliz testine göre sen zor zamanlardan mı geçiyorsun?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?
4. Son günlerde uykusuzluk problemi yaşıyor musun?
5. İş veya okul ile ilgili genel ruh halin nasıl?
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6. Son zamanlarda herhangi bir fiziksel rahatsızlık hissediyor musun?
7. Kendine güveniyor musun?
8. Son olarak zihinsel olarak ne kadar stres altında hissediyorsun?
Sen psikolojik olarak zor zamanlardan geçiyorsun!
Sen psikolojik olarak zor zamanlardan geçmiyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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