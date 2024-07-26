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Prof. Dr. Naci Görür Bingöl'deki Depreme Dikkat Çekti: "Deprem Küçük Ama Yeri Can Sıkıcı"

Prof. Dr. Naci Görür Bingöl'deki Depreme Dikkat Çekti: "Deprem Küçük Ama Yeri Can Sıkıcı"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 22:13

Önce Bingöl hemen ardından de Denizli'de meydana gelen 4.2 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremlerden sonra tüm gözler bir kez daha deprem uzmanlarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depremine ilişkin, 'Can sıkıcı' yorumunda bulundu.

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AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremden kısa bir süre sonra saat 19.02’de Denizli’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bu depremden kısa bir süre sonra saat 19.02’de Denizli’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin ardından X hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'deki depreme dikkat çekerek depremin merkez üssü için "Can sıkıcı" yorumunda bulundu.

Depremin ardından X hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'deki depreme dikkat çekerek depremin merkez üssü için "Can sıkıcı" yorumunda bulundu.

Prof. Dr. Görür, şunları söyledi: "Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4.1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı."

"Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."

"Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."
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