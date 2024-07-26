Prof. Dr. Naci Görür Bingöl'deki Depreme Dikkat Çekti: "Deprem Küçük Ama Yeri Can Sıkıcı"

Önce Bingöl hemen ardından de Denizli'de meydana gelen 4.2 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremlerden sonra tüm gözler bir kez daha deprem uzmanlarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depremine ilişkin, 'Can sıkıcı' yorumunda bulundu.